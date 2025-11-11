Anh Tài S.T Sơn Thạch tung "sound nhạc cưới" đầy ngọt ngào và bắt tai

HHTO - Sau khi hé lộ bản demo 30 giây với những ca từ lãng mạn, ngập tràn hạnh phúc, Anh Tài S.T Sơn Thạch ra mắt ca khúc "Bầu Trời Này Có Em" - một sáng tác của Nguyễn Mẫn.

Đây không phải lần đầu tiên S.T Sơn Thạch hát những ca khúc về tình yêu, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh có nhiều trải nghiệm để thể hiện mượt mà và tình cảm hơn so với thời điểm trước đây.

Jun Phạm, Isaac, Bùi Công Nam, BB Trần, Kay Trần… cũng dành nhiều lời nhận xét khi là những người đầu tiên nghe ca khúc Bầu Trời Này Có Em: “Đây là ca khúc S.T hát hay nhất từ trước đến nay!”

"Bản ballad rất hay, nhẹ nhàng, melody cực kì dễ nghe. Jun rất bất ngờ vì tưởng S.T sẽ chọn một bài performance" - Jun Phạm chia sẻ. Còn với Isaac, anh cảm thấy S.T đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện giọng hát, tạo nên sự khác biệt so với trước đây: “Rất tình cảm, Isaac còn không nhận ra đây là giọng của S.T. Bài này siêu dễ thương, ballad nhưng rất gần gũi, không sến và còn có chất gen Z nữa”.

Bầu Trời Này Có Em cũng được S.T Sơn Thạch dành tặng cho cô em gái Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong ngày trọng đại 26/10/2025 thay cho lời chúc phúc. Tuy nhiên, hai ngày trước khi diễn ra lễ cưới của Quỳnh Châu, S.T Sơn Thạch phải nhập viện. Dù vậy, vào đúng ngày trọng đại, nam ca sĩ đã xin bác sĩ được xuất viện 3 tiếng để được “trao tận tay” món quà cưới cho vợ chồng Quỳnh Châu - Ngọc Phát.

MV Bầu Trời Này Có Em (Wedding Version) là khung cảnh bầu trời được lồng ghép tựa như những thước phim thanh xuân đẹp đẽ. S.T đã âm thầm thực hiện và hoàn thành sớm sản phẩm, có lồng ghép những hình ảnh trong lễ cưới của Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

S.T Sơn Thạch chia sẻ: “Khi lựa chọn các ca khúc dành cho một dự án cá nhân lớn hơn, tôi đã có cơ duyên nhận bản demo Bầu Trời Này Có Em của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Mẫn. Lần đầu nghe là tôi thích luôn, vì cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Tôi hy vọng những người bạn, những khán giả cũng có cùng cảm giác như vậy.

Một ca khúc tình yêu, một lời cam kết lâu dài, tôi nghĩ là điều mà nhiều trụ cột trong mối quan hệ muốn dành tặng cho người bạn đời của mình. Mong rằng ca khúc này sẽ khiến cho mọi người nhớ về lý do khi chọn ở bên nhau từ khi bắt đầu và nắm tay nhau cùng già đi dù bất kỳ điều gì xảy ra.”

Dù đã sẵn sàng, nhưng S.T Sơn Thạch quyết định dời ngày ra mắt trước tình hình mưa bão, lũ lụt ở miền Trung thời gian qua. Hiện tại, khi tình hình đã tạm ổn, nam ca sĩ mới giới thiệu đến khán giả và anh cũng hy vọng Bầu Trời Này Có Em không chỉ là một ca khúc hát về tình yêu, mà còn là một nguồn năng lượng tích cực gửi đến người nghe.