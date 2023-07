An Giang phấn đấu có 6.400 căn nhà ở xã hội vào năm 2030

TPO - Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin tỉnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ giải quyết 6.400 căn nhà ở xã hội để nhanh chóng giúp cho người thu nhập thấp có chỗ ở ổn định.

Ngày 13/7, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) bước vào nội dung trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, 6 tháng cuối năm tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện 4 nhóm giải pháp, gồm: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, chấn chỉnh kỷ luật – kỷ cương hành chính, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, quốc phòng - an ninh, kéo giảm tội phạm trên tất cả lĩnh vực, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thời gian qua, tình hình khó khăn, một số lao động mất việc làm, trở về địa phương; vấn đề này tỉnh chỉ đạo ngành LĐ&TBXH, đối với những gì chính sách Trung ương hỗ trợ cho đối tượng thất nghiệp, hỗ trợ cho người mất việc làm thì phải thực hiện cho đầy đủ. Đồng thời, tỉnh yêu cầu Sở LĐ&TBXH phối hợp địa phương tranh thủ nguồn lực xã hội giúp người lao động vượt qua khó khăn để ổn định đời sống, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, hưởng ứng chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, đến năm 2030 của Chính phủ trên cả nước, tỉnh An Giang phấn đấu đến năm 2030 sẽ giải quyết 6.400 căn nhà ở xã hội để nhanh chóng giúp cho người thu nhập thấp có chỗ ở ổn định.

Giải pháp tiếp theo là tỉnh sẽ cụ thể hóa và đẩy nhanh triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. “Hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều khu nhà ở xã hội, dự kiến đến năm 2024 sẽ giải quyết 1 triệu căn nhà ở xã hội để nhanh chóng giúp cho người thu nhập thấp có chỗ ở ổn định”, ông Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, sắp tới tỉnh sẽ trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2050 theo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, tháo gỡ những vướng mắc có liên quan nhiều lĩnh vực. Đồng thời, đây là căn cứ khoa học, pháp lý để chính quyền các cấp chỉ đạo điều hành và quản lý xã hội tốt hơn trong thời gian tới.

Theo ông Bình, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp với lãnh đạo 13 tỉnh, thành ĐBSCL để quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông ĐBSCL. Trong những năm tới, ĐBSCL sẽ có hạ tầng giao thông liền mạch và sẽ thu hút nhà đầu tư. Theo đó, An Giang được Chính phủ đầu tư bằng nguồn vốn ODA để làm hồ trữ nước ngọt lớn nhất ĐBSCL với tổng vốn trên 3.100 tỷ đồng tại vùng Bảy Núi; dự án cải tạo hạ tầng du lịch Tịnh Biên với tổng mức đầu tư trên 2.400 tỷ đồng và dự án cải thiện hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu thị xã Tân Châu trên 1.140 tỷ đồng.