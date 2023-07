Công an xử phạt 8 cơ sở F88 tại An Giang

TPO - Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, đã đồng loạt kiểm tra 17 cơ sở thuộc 2 chi nhánh công ty F88 trên địa bàn; xử lý vi phạm hành chính 8 cơ sở, số tiền 130,5 triệu đồng.

Chiều 12/7, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh An Giang khóa X tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm trên địa bàn, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, công an tỉnh phát hiện 11 vụ liên quan tín dụng đen với 14 đối tượng.

Kết quả, theo ông Nguyên, cơ quan chức năng khởi tố 2 vụ, 2 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ, 4 đối tượng với số tiền 60 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục xác minh làm rõ 5 vụ, 8 đối tượng.

Ông Nguyên cho rằng, qua đó cho thấy đã "đánh trúng, đánh mạnh" vào các đối tượng có biểu hiện liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Đặc biệt, ngày 20/3/2023 Công an tỉnh An Giang đồng loạt kiểm tra 17 cơ sở thuộc 2 chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh. Kết quả, xử lý vi phạm hành chính 8 cơ sở, phạt số tiền 130,5 triệu đồng; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 2 cơ sở. Số còn lại công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, hiện công an tỉnh cũng đang điều tra chuyên án liên quan đến tín dụng đen, nếu đủ cơ sở sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Về tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, Đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện 104 vụ, liên quan 193 đối tượng; đã khởi tố 59 vụ, 91 bị can.