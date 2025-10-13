Ai thực sự đứng sau 'vòm thép thế kỷ' của Trung tâm Triển lãm Việt Nam?

Để minh chứng cho tầm vóc, khát vọng và bản lĩnh của tầng lớp doanh nhân Việt Nam, không gì thuyết phục hơn là những công trình, dự án đưa vị thế quốc gia vươn tầm thế giới. Tại công trình “vòm thép thế kỷ” của Trung tâm Triển lãm Việt Nam, dấu ấn đó thuộc về Vingroup và 3 đơn vị thi công Đại Dũng, QH Plus và ATAD.

Những cái tên làm nên công trình lịch sử

"Triển lãm Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã kết thúc được gần 1 tháng, nhưng dư âm để lại với người dân Hà Nội và khách du lịch thì không thể nào phai nhạt. Trong đó, công trình nhà triển lãm Kim Quy trở thành biểu tượng check-in với hàng triệu du khách. Và đằng sau đó là câu chuyện về “tinh thần Việt - trí tuệ Việt”.

Với đường kính lên tới 360m, chiều cao 56m, Nhà triển lãm Kim Quy - trái tim của cả tổ hợp - là nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới. Từ dưới nhìn lên, bất cứ ai cũng phải choáng ngợp khi chiêm ngưỡng mái vòm khổng lồ được tạo nên từ 24.000 tấn thép. Toàn bộ kết cấu vòm thép cực khủng ấy đã được hoàn thành chỉ trong… 5 tháng.

Công trình Nhà triển lãm Kim Quy sở hữu mái vòm thép khổng lồ.

Đây là kỳ quan được kiến tạo bởi bàn tay khối óc của doanh nghiệp Việt. Không phải 1 doanh nghiệp đơn độc, mà có tới 4 tên tuổi “khủng” gồm chủ đầu tư uy tín số 1 Việt Nam - Vingroup; 3 doanh nghiệp kết cấu thép hàng đầu Việt Nam: Đại Dũng, QH Plus và ATAD.

Với ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đại Dũng, đơn vị đảm nhiệm 60% trong tổng số 24.000 tấn thép của Nhà triển lãm Kim Quy, đây là một “ca đặc biệt”. Tiến độ 5 tháng, ngay cả với doanh nghiệp có bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm, cũng được xem là “tới hạn” của ngành cơ khí xây dựng.

Ông Đỗ Đức Trung - Giám đốc Kinh doanh Công ty Kết cấu thép ATAD, đơn vị đảm nhiệm thi công 20% khối lượng thép của mái vòm - đánh giá, 5 tháng là một “sự khủng khiếp về tiến độ”. Song, khi biết đây là công trình trọng điểm quốc gia phục vụ đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/2025), ông Trung hiểu “5 tháng là một mệnh lệnh thép”.

Mái vòm được tạo nên 24.000 tấn thép được hoàn thành trong thời gian kỷ lục chỉ 5 tháng.

Chung “sứ mệnh lịch sử” tại công trình thế kỷ với 20% tổng khối lượng thép, QH Plus coi đây là “ưu tiên số 1”, dù thời điểm đó công ty đang triển khai gần 20 dự án cả trong và ngoài nước.

“Được tham gia dự án mang tính biểu tượng quốc gia là một niềm tự hào không dễ gì có được. Đó là động lực để các anh em làm việc nỗ lực ngày đêm, không nghỉ lễ và thậm chí làm xuyên Tết”, ông Nguyễn Hoàng Huân - Tổng Giám đốc QH Plus - chia sẻ.

Yêu cầu kỹ thuật phức tạp, thời gian thi công gấp rút nhưng công trình chưa từng có tiền lệ lại chỉ cho phép sai số tính bằng milimet và hoàn toàn không có cơ hội làm lại. Bởi thế, theo yêu cầu nghiêm ngặt từ chủ đầu tư, đội ngũ giám sát đã được các nhà thầu cử tới các nhà máy từ Bắc vào Nam để kiểm soát chất lượng của từng cấu kiện.

Gần như toàn bộ các phương tiện hạng nặng của cả miền Bắc, gồm hệ thống cẩu lớn 350 - 500 tấn, đã được huy động tập trung về Cổ Loa. Giai đoạn cao điểm, trên công trường dự án có tới 3.000 công nhân, kỹ sư làm việc. Nhờ đó, “phép màu” đã xuất hiện. Dự án về đích chỉ sau 10 tháng. Trong khi, kỷ lục thế giới với những công trình tương đương là 36 tháng.

“Tôi rất ngạc nhiên và tự hào vì người Việt đã làm được nhiều điều, như công trình kỳ tích này”, GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - đánh giá.

Tầm nhìn và bản lĩnh của doanh nhân Việt

Trước công trình biểu tượng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đại Dũng, QH Plus và ATAD đều đã mang danh tiếng Việt ra thế giới với các công trình kỷ lục.

QH Plus chính là doanh nghiệp đứng sau toàn bộ kết cấu thép của “niềm kiêu hãnh Việt Nam” Landmark 81, đồng thời góp mặt trong dự án Nhà máy VinFast Hải Phòng.

ATAD ghi dấu ấn quốc tế khi đã hoàn thành hơn 4.000 công trình kết cấu thép tại hơn 60 quốc gia, thực hiện hơn 30.000 tấn kết cấu thép tại dự án VinFast Hải Phòng.

Trong khi đó, Đại Dũng từng là nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho 2 sân vận động phục vụ World Cup 2022 tại Qatar là Lusail (80.000 chỗ ngồi) và Ras Abu (40.000 chỗ ngồi).

Họ là ba mảnh ghép tiêu biểu cho thế hệ doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam mới - không chỉ làm gia công, mà làm chủ công nghệ, quy trình với tiêu chuẩn quốc tế.

Nhưng để những tên tuổi ấy cùng đứng chung và tỏa sáng trên 1 sân khấu, để bản giao hưởng hàng vạn tấn thép vang lên đúng nhịp, cần một “nhạc trưởng” đủ tầm vóc và tầm nhìn và ở Cổ Loa, vai trò lịch sử ấy thuộc về Vingroup.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam hoàn thành là minh chứng cho tầm nhìn và năng lực điều phối của Vingroup.

Ông Đỗ Đức Trung cho biết, Vingroup là một “nhạc trưởng” quyết liệt, khoa học và sát sao hiếm thấy. Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Huân đánh giá, cách Vingroup vận hành dự án giống như “trung tâm điều phối” của một cỗ máy khổng lồ.

Chính sự chuyên nghiệp trong lập kế hoạch, điều phối nguồn lực và tinh thần làm thật, làm đến cùng của Vingroup đã tạo nên chuỗi kỳ tích nối tiếp: Chỉ 3 năm để Landmark 81 trở thành biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ thế giới; chỉ 21 tháng để hoàn thành tổ hợp VinFast, ghi danh Việt Nam lên bản đồ công nghiệp ô tô toàn cầu; và chỉ 10 tháng để dựng nên “kỳ quan” Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

“Vingroup sở hữu lợi thế ít chủ đầu tư nào có được”, ông Huân đúc kết sau nhiều năm đồng hành cùng tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Ngày Trung tâm Triển lãm Việt Nam hoàn thành, hình ảnh công trình sừng sững bên sông Hồng đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều người gọi đây là “mái vòm thế kỷ”, là “kỳ quan thép của người Việt”. Nhưng hơn cả một biểu tượng kiến trúc vươn tầm quốc tế, công trình này còn mang trong mình một thông điệp lớn về tầm nhìn, trí tuệ và bản lĩnh của tầng lớp doanh nhân Việt Nam - những con người có khát vọng lớn, dám bứt phá giới hạn và dám biến điều không thể thành có thể.