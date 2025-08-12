Agribank và Tập đoàn Tân Tạo ký hợp tác tài chính – chắp cánh ước mơ an cư

Sáng ngày 6/8/2025, tại văn phòng Tập đoàn Tân Tạo, Agribank chi nhánh KCN Tân Tạo và Tập đoàn Tân Tạo đã ký kết hợp tác chiến lược cung cấp giải pháp tài chính, hướng tới hỗ trợ khách hàng sở hữu bất động sản tại khu đô thị An Khang (E.City Tân Đức).

Bắt tay chiến lược

Theo thỏa thuận, Agribank sẽ là đối tác tài chính chính thức của các dự án do Tập đoàn Tân Tạo phát triển, đặc biệt tại khu đô thị quy mô lớn Khu An Khang thuộc E.City Tân Đức. Ngân hàng cam kết tư vấn, thẩm định và cấp tín dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn mua bất động sản, với quy trình nhanh chóng và linh hoạt.

Về phía Chủ đầu tư, Tập đoàn Tân Tạo đảm bảo cung cấp thông tin pháp lý đầy đủ, minh bạch về dự án và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ lãi suất từ Chủ đầu tư đến khi nhận bàn giao Giấy chứng nhận hoặc quyền tài sản.

Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc Tân Tạo – nhấn mạnh:

“Đây không chỉ là hợp tác giữa hai tập đoàn lớn, mà còn là sự đồng hành cùng khách hàng toàn hành trình sở hữu bất động sản an toàn và thuận lợi.”

Đại diện Tập đoàn Tân Tạo cùng Đại diện Ngân hàng Agribank- CN KCN Tân Tạo chụp hình lưu niệm tại Lễ ký kết hợp tác cung cấp giải pháp tài chính dự án Thành phố Tri thức - Văn hoá E.City Tân Đức. Ảnh : Tập đoàn Tân Tạo.

Gói tài chính linh hoạt – Lãi suất ưu đãi, bảo đảm pháp lý

• Thẩm định và xét duyệt khoản vay nhanh.

• Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất hàng tháng đến khi bàn giao giấy chứng nhận.

• Bất động sản mua làm tài sản bảo đảm chính, có thể dùng thêm bất động sản khác làm tài sản phụ.

• Quy trình thanh toán và giải ngân rõ ràng, phù hợp tiến độ dự án và tình hình tài chính khách hàng.

• Tổng tài sản bảo đảm luôn đủ đảm bảo dư nợ đúng thực tế tại Agribank, tăng độ tin cậy.

Đồng hành trọn vẹn với khách hàng

Hai bên phối hợp chặt chẽ từ lúc tiếp cận, thu hồ sơ, thẩm định đến giải ngân và ký kết hợp đồng 3 bên (Ngân hàng – Chủ đầu tư – Khách hàng), đảm bảo khách tiếp cận vốn thuận lợi, sở hữu tài sản minh bạch và được bảo vệ toàn diện.

Tầm nhìn và cam kết lâu dài

Tập đoàn Tân Tạo và Agribank thống nhất phối hợp chặt chẽ từ khâu tiếp cận khách hàng, thu thập hồ sơ, thẩm định, cho đến giải ngân và ký kết các hợp đồng 3 bên (Ngân hàng – Chủ đầu tư – Khách hàng). Tất cả nhằm đảm bảo khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, sở hữu tài sản minh bạch và được bảo vệ quyền lợi toàn diện.

Sự hợp tác giữa Agribank và Tập đoàn Tân Tạo không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng cộng đồng kiến tạo không gian sống lý tưởng, hiện đại và pháp lý vững chắc.

Thông tin liên hệ:

• Website: https://ecitytanduc.com/

• Hotline: 0949 968 968

• Email: sales.ecity@itagroup-vn.com