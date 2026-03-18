ABS tổ chức ĐHĐCĐ 2026, thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 3.000 tỷ đồng

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch huy động 2.050 tỷ đồng qua phát hành riêng lẻ và ESOP, đồng thời phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu để mở rộng quy mô nguồn vốn.

Ông Nguyễn Quang Đạt – Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán An Bình

Đặt mục tiêu năm 2026 bứt phá

Nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua. Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo ABS cho biết: Năm 2025, công ty đạt lợi nhuận trước thuế hơn 219,5 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2024. Doanh thu hoạt động đạt 537 tỷ đồng, tăng mạnh 42% so với năm 2024, việc tăng trưởng doanh thu (42%) cao hơn nhiều so với tốc độ tăng chi phí hoạt động (chỉ tăng 2%) cho thấy hiệu quả vận hành của ABS đã được cải thiện rõ rệt.

Về phương hướng hoạt động năm 2026, ABS đặt mục tiêu doanh thu 1.175 tỷ đồng, tăng 118% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 600 tỷ đồng, tăng 173%. Lãnh đạo ABS xác định mảng môi giới và quản lý tài sản là động lực tăng trưởng chính. Đây sẽ là nền tảng để công ty mở rộng thị phần và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

Công ty dự kiến tăng gấp đôi quy mô đội ngũ chuyên viên tư vấn đầu tư chất lượng cao. Chính sách hoa hồng bậc thang linh hoạt, cạnh tranh top đầu thị trường nhằm thu hút và giữ chân nhân sự.

Hệ thống giao dịch thông minh sẽ được triển khai nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng, giảm thiểu sai sót và hỗ trợ môi giới tư vấn dựa trên dữ liệu. Đồng thời, ABS xây dựng hệ thống KPI tập trung để nâng cao hiệu quả và năng suất kinh doanh.

Ở mảng nguồn vốn và cho vay ký quỹ (margin), công ty xác định đây là “xương sống lợi nhuận”. ABS sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn trong quý II/2026, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn thông qua sản phẩm tài chính linh hoạt, may đo riêng theo nhu cầu khách hàng, mở rộng quy mô vốn là tiền đề để đẩy mạnh hoạt động cho vay margin và tự doanh.

Đối với mảng trái phiếu và công cụ nợ, ABS theo đuổi định hướng “Chuyên nghiệp hóa – Minh bạch hóa”, tập trung phát triển trên nền tảng tuân thủ pháp luật và củng cố niềm tin thị trường. Danh mục sản phẩm sẽ ưu tiên trái phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành.

Mảng tự doanh được triển khai theo nguyên tắc “Hiệu quả – Kỷ luật – Thận trọng”, đóng vai trò trụ cột cân bằng lợi nhuận. Chiến lược đầu tư linh hoạt sẽ tập trung tỷ trọng cao vào cổ phiếu cơ bản có nền tảng tăng trưởng bền vững, các mã bluechip và doanh nghiệp đầu ngành cho mục tiêu trung, dài hạn; đồng thời phân bổ một phần tỷ trọng cho cơ hội ngắn hạn tập trung vào các doanh nghiệp có động lực tăng trưởng vượt trội.

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Trong khuôn khổ đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phương án tăng vốn điều lệ vượt 3.000 tỷ đồng, bao gồm chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). ABS sẽ chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp và 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến quý II/2026. Với 2.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, ABS sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

ABS cũng sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II - III/2026. Với 50 tỷ đồng dự kiến thu về, ABS sẽ bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Cùng với đó là chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng trong năm 2026. Theo nghị quyết, tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 2 đến 5 năm do Hội đồng quản trị quyết định. Đại hội cũng chấp thuận việc đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Một nội dung đáng chú ý khác là thông qua phương án niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đồng thời, cổ đông phê duyệt báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động năm 2025 và đề xuất cho năm 2026.

Về nhân sự, Đại hội thống nhất miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Trần Việt Dũng, Bà Vũ Khánh Linh, Ông Nguyễn Quang Đạt (Tổng Giám đốc) – làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028.