Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh check-in Phú Quốc

Tờ HK01 cho biết Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh vừa có chuyến du lịch tới Phú Quốc cùng gia đình và những người bạn thân thiết. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng loạt ảnh cùng chú thích: "Chuyến đi gia đình được mong đợi từ lâu".

Huỳnh Tâm Dĩnh mặc bikini hai mảnh màu hồng, khoe vóc dáng cân đối bên bể bơi. Ở hình ảnh khác, Huỳnh Tâm Dĩnh cùng các thành viên trong chuyến đi mặc đồng phục áo trắng kết hợp quần jean.

Huỳnh Tâm Dĩnh check-in ở Phú Quốc.

Chồng của Huỳnh Tâm Dĩnh là tay trống Lê Vạn Hoằng của RubberBand sang Việt Nam du lịch cùng vợ con. Sau khi kết hôn năm 2023, người đẹp chuyển hướng thành blogger du lịch, ghi lại trải nghiệm cá nhân và tận hưởng cuộc sống bình dị cùng chồng con.

Huỳnh Tâm Dĩnh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2023. Cô vừa phát hành ca khúc Seeing Through the Beautiful Things in the World. Người đẹp nỗ lực tìm lại hào quang sau vụ ồn ào tình cảm năm 2019.

Thời điểm đó, đoạn video ghi lại cảnh thân mật giữa cô và nam ca sĩ đã có vợ Hứa Chí An bị phát tán. Sự việc gây ồn ào truyền thông vì khi đó Huỳnh Tâm Dĩnh đang sống chung với tài tử TVB Mã Quốc Minh.

Scandal này khiến hình ảnh của Huỳnh Tâm Dĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sự nghiệp diễn xuất gần như chấm dứt. Cô thử quay lại showbiz bằng con đường âm nhạc nhưng không thành công. Sản phẩm mới không được đón nhận, bị truyền thông né tránh.

Tâm Dĩnh từng tâm sự cô cảm thấy lạc lõng khi liên tục trở thành đề tài bàn tán, sống trong những lời đồn đoán thất thiệt, hiện học cách buông bỏ và trân trọng những điều giản đơn trong cuộc sống.

Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) cho biết những năm qua cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Không còn ồn ào hay áp lực nổi tiếng, cô thấy bình yên khi được làm điều mình yêu thích, viết lách, du lịch và sống trọn vẹn bên người thân.

Huỳnh Tâm Dĩnh sinh năm 1989, nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) năm 2012 và giành ngôi vị á hậu 1. Sau đó, cô lấn sân diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim như Cung tâm kế 2, Dĩ hòa vi quý, Đông Pha gia sự…