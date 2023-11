Sính lễ Mã Quốc Minh tặng vợ sắp cưới

TPO - Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn là cặp được được yêu thích bậc nhất tại Hong Kong, Trung Quốc. Hai nghệ sĩ đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới.

Ngày 29/11, HK01 đưa tin Thang Lạc Văn chia sẻ hình ảnh quà tặng sính lễ cô nhận được từ chồng sắp cưới Mã Quốc Minh. Tài tử họ Mã được khen ngợi với mâm sính lễ chỉn chu, sung túc, đặc biệt là những món đồ ý nghĩa bằng vàng lớn.

"Lại một hạng mục nữa chuẩn bị cho lễ cưới được hoàn thành. Đây là lần đầu tôi nhận được món quà lớn như vậy, có rất nhiều lợn vàng, phượng hoàng, hoành tráng quá. Bốn đĩa bánh lớn tới mức tôi ăn không hết", Thang Lạc Văn hạnh phúc chia sẻ hình ảnh sính lễ lớn của Mã Quốc Minh.

Bên cạnh đó, Mã Quốc Minh cũng gửi lời cảm ơn bạn bè đã quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị hôn lễ cho anh: "Hóa ra việc tặng quà phức tạp như thế, tôi đã rất bối rối. Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị em".

Theo HK01, sính lễ lớn thể hiện tình cảm và sự trân trọng mà Mã Quốc Minh dành cho bạn gái. Tài tử từng chia sẻ họ đã muốn tổ chức hôn lễ từ lâu nhưng phải hoãn lại do dịch bệnh và lịch trình làm việc của anh dày đặc. Cũng vì vậy, Thang Lạc Văn một mình chuẩn bị cho hôn lễ.

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn công khai mối quan hệ từ tháng 6/2020. Trước đó, tài tử bị bạn gái cũ là á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh phản bội. Mã Quốc Minh từng có ý định kết hôn với Huỳnh Tâm Dĩnh, do đó đây là cú sốc tình cảm lớn với anh. Đặc biệt, Mã Quốc Minh tự nhận mình là người nhàm chán, hướng nội. Do đó, anh thấy may mắn vì gặp được người luôn vui vẻ, lạc quan như Thang Lạc Văn. Nhờ có Thang Lạc Văn, Mã Quốc Minh trở nên năng động, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hai nghệ sĩ đính hôn vào tháng 1, dự định tổ chức hôn lễ đơn giản tại một đất nước nhiệt đới vào dịp Giáng sinh. Mã Quốc Minh chia sẻ anh sẽ cố gắng kiếm tiền để bà xã có cuộc sống thoải mái. Tài tử cũng mong vợ sinh cho anh hai nhóc tỳ.

Thang Lạc Văn kém Mã Quốc Minh 13 tuổi, là con của tài tử Thang Trấn Tông (anh trai "Hổ tướng" TVB Thang Trấn Nghiệp). Cô tốt nghiệp ngành Tâm lý học ở University College London (Anh), từng góp mặt trong các phim của TVB như Mái ấm gia đình, Anh hùng thành trại, Bao Thanh Thiên tái khởi phong vân...

Mã Quốc Minh đang gây ấn tượng với vai diễn phát thanh viên Lương Cảnh Nhân, người đối đầu với Xa Thi Mạn trong Nữ hoàng tin tức. Ở tuổi 49, nam diễn viên vẫn là gương mặt được yêu thích của khán giả Hong Kong, trụ cột của đài TVB.