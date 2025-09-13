Á hậu Hương Ly cưới

TPO - Á hậu Hương Ly và bạn trai đang chuẩn bị cho lễ cưới vào cuối năm. Hồi tháng 3, cô được bạn trai cầu hôn ở núi Phú Sĩ, Nhật Bản.

Sáng 13/9, Á hậu Hương Ly đăng ảnh cùng bạn trai. Đây cũng là lần đầu cô để lộ gương mặt chồng sắp cưới.

Chia sẻ với Tiền Phong vào trưa 13/9, Hương Ly cho biết cô tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Hai người đã chụp ảnh cưới. Sau hôn lễ, Hương Ly chuyển ra Hà Nội sống.

Hương Ly đăng ảnh bên chồng sắp cưới vào sáng 13/9.

Hương Ly và bạn trai đã yêu nhau được khoảng hơn hai năm. Bạn trai Hương Ly là người Hà Nội. Người đẹp kín tiếng về mối quan hệ, không chia sẻ nhiều với bạn bè.

Trong khoảng thời gian yêu xa, Hương Ly cho biết cô và bạn trai gặp nhiều khó khăn. Người đẹp được bạn trai hỗ trợ trong công việc. Cô cũng thường xuyên ra Hà Nội để gặp bạn trai.

Đầu tháng 3, Hương Ly được bạn trai cầu hôn ở núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Hai người ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản.

Người đẹp chia sẻ: "Mong rằng núi Phú Sĩ sẽ làm chứng cho chúng mình nhé". Trong loạt ảnh, Hương Ly không để lộ gương mặt của bạn trai nhưng cư dân mạng khen ngợi anh có vẻ ngoài lịch lãm, tương xứng với á hậu.

Hương Ly kín tiếng về chuyện tình cảm, chưa từng công khai bạn trai. Tháng 9/2024, tài khoản mạng xã hội chuyên "bóc phốt nghệ sĩ" D.N (có vài chục nghìn người theo dõi) cho rằng Hương Ly cặp kè chủ tịch Miss Universe Vietnam và được dọn đường để đăng quang Miss Universe Vietnam năm sau.

"Cùng là đồng nghiệp, ăn cơm Tổ nghề nhưng nói không hay về nhau, lại chặn nhau trên mạng xã hội. Tôi cần làm rõ câu chuyện. Có gan đăng mặt tôi lên thì phải chấp nhận truy vấn", Hương Ly không ngần ngại đáp trả tin đồn.

Hương Ly sinh năm 1995 tại Gia Lai, trong một gia đình làm nông, có tuổi thơ gắn liền với công việc đồng áng trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Cư dân mạng đặt cho người đẹp biệt danh là "cô bé chăn trâu".

Năm 2015, Hương Ly giành ngôi quán quân Vietnam’s Next Top Model, theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp. Cô nhiều lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt vào top 5 năm 2019 và 2022.

Năm 2023, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đổi chủ, Hương Ly tiếp tục đăng ký dự Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu á hậu 1. Sau đó, Hương Ly được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.