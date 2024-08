8 tháng, Nghệ An xảy ra 153 ổ dịch tả lợn Châu Phi

TPO - Trong 8 tháng năm 2024, tỉnh Nghệ An đã xảy ra 153 ổ dịch tả lợn Châu Phi ở 20 huyện, thành thị. Trước thực trạng dịch có chiều hướng gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Từ đầu năm 2024 đến nay, tại tỉnh Nghệ An đã xảy ra 153 ổ dịch tả lợn châu Phi ở 20 huyện, thành, thị, buộc tiêu hủy 3.554 con lợn (tương đương khoảng 176 tấn). Trong đó, các địa phương có ổ dịch lớn như huyện Thanh Chương với 27 ổ dịch, huyện Đô Lương với 18 ổ dịch, huyện Yên Thành, Anh Sơn với 14 ổ dịch. Hiện nay vẫn còn 15 ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Việc để xảy ra nhiều ổ dịch lây lan được UBND tỉnh Nghệ An chỉ ra là do một số địa phương chủ quan, lơ là và thiếu quyết liệt trong việc chỉ đạo, triển khai phòng chống dịch bệnh; công tác tiêu hủy lợn chết vì dịch chưa triệt để, kịp thời dẫn đến dịch bệnh dây dưa, kéo dài; không bố trí đủ nguồn kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch; không lập các chốt kiểm soát vận chuyển động vật ra, vào địa bàn; Không giết mổ, mua bán lợn và sản phẩm của lợn tại lò mổ, chợ trong vùng dịch.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn vật nuôi đạt thấp, không đáp ứng yêu cầu phòng bệnh. Việc tái đàn, tăng đàn và vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật chưa được kiểm soát chặt chẽ, triệt để theo quy định.

Để tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch các huyện, thành, thị, lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể, các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh đúng theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại; Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Võ Ba - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, khi phát hiện các ổ dịch trên địa bàn, đơn vị này đã tham mưu cho Sở NN&PTNT Nghệ An thành lập 3 đoàn công tác phối hợp với lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của các địa phương trực tiếp xuống các điểm dịch để kiểm tra. Đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp chăn nuôi an toàn, đặc biệt các biện pháp đặc thù để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi như: Không sử dụng đồ ăn thừa, không sử dụng nước từ ao hồ, hạn chế tiếp xúc với các thương lái.

Về phương án hỗ trợ kinh phí cho những hộ chăn nuôi lợn bị bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi trong 6 tháng đầu năm, phía Chi cục Chăn nuôi và Thú Y Nghệ An cũng đã có báo sơ bộ trình Sở NN&PTNT Nghệ An. Theo đó, việc hỗ trợ sẽ được áp dụng theo quy định với mức hỗ trợ là 38.000 đồng/1kg. “Tổng số tiền cần chi hỗ trợ khoảng 6,7 tỷ đồng”, ông Trần Võ Ba chia sẻ.