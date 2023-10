7 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB bị truy nã vì liên quan vụ Vạn Thịnh Phát

TPO - Ngày 29/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, hai cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), cùng với năm cựu lãnh đạo khác của ngân hàng này, đang bị truy nã trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Các bị can bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành, cả hai từng là Chủ tịch HĐQT của SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn, cựu Thành viên HĐQT SCB; SUN HENRY KA ZIANG, người Trung Quốc, cũng là thành viên HĐQT SCB; Lam Lee George, cựu Thành viên HĐQT SCB; và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành của SCB.

Các bị can này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố về các tội danh liên quan đến “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến ngân hàng, và Tham ô tài sản”. Theo thông tin từ nhà chức trách, các bị can đã bỏ trốn hoặc đang ẩn náu và không rõ vị trí hiện tại.

Các bị can này cũng bị buộc tội “Thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng” tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Cơ quan C03 đã đề nghị các bị can "tự giác ra đầu thú để hưởng khoan hồng" và đảm bảo quyền tự bào chữa, cũng như trình bày các thông tin liên quan đến vụ án theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Công an đang tiến hành tìm các nhà đầu tư mua hơn 30.000 tỷ đồng trái phiếu từ các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có liên quan đến vụ án này.

Vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được C03 khởi tố từ ngày 7/10/2022, và các cá nhân đầu tiên bị bắt gồm bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý của Vạn Thịnh Phát; và Hồ Bửu Phương, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các bị can này đang bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc gian lận trong phát hành và mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong giai đoạn từ 2018 đến 2019.

Trước đó, ngày 28/3, C03 đã khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) và bốn người khác thuộc đoàn thanh tra liên ngành của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Bộ Công an, từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm liên quan đã thực hiện các hành vi gian dối, vi phạm quy định pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu, với mục tiêu huy động tiền và sau đó chiếm đoạt tài sản.

Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua (trái chủ) nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt.

Ngày 31/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo đến các đơn vị liên quan đề nghị tạm dừng mọi hoạt động với tài sản là bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát.