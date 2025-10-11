Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

5 người ra đi mãi mãi trong vụ cháy nhà trong hẻm sâu tại Hà Nội

LINH LÊ

HHTO - Sáng ngày 11/10, căn nhà tại số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, xảy ra cháy. Vụ hỏa hoạn khiến 5 người ra đi mãi mãi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum trong một con ngõ sâu tại Hà Nội. Dù người dân đã hô hoán, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng lên quá nhanh.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều đội Cảnh sát PCCC&CNCH với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chữa cháy đến hiện trường.

gen-h-z7104311006664f160316b9380d5f0104e8931d8d6fdca-edited-1760149402699.jpg
(Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Lực lượng chức năng xác định, ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 25m2, nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt đường 300m, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và cứu hỏa. Tại thời điểm lực lượng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, khói độc dày đặc.

Cảnh sát phải sử dụng bình thở chuyên dụng để tiến sâu vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời triển khai các mũi tấn công dập lửa, ngăn cháy lan.

gen-h-z71043110222647936b3724006ace705d30315d7995efd-edited-1760149562727.jpg
(Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục Trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 6h, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 6h15. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.

hien-truong-vu-chay-lam-5-nguoi-tu-vong-tai-ha-noi-4-edited-1760151375114.jpg
(Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Danh tính các nạn nhân gồm: N.Đ.L. (sinh năm 1952); H.T.H. (sinh năm 1956); N.H.M. (sinh năm 1982); Đ.T.S. (sinh năm 1988); N.M.V. (sinh năm 2019).

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#cháy nhà Hà Nội #thảm họa cháy #ngôi nhà số 9 Kim Hoa #thiệt mạng trong cháy #vụ cháy Hà Nội

Cùng chuyên mục