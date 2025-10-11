5 người ra đi mãi mãi trong vụ cháy nhà trong hẻm sâu tại Hà Nội

HHTO - Sáng ngày 11/10, căn nhà tại số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, xảy ra cháy. Vụ hỏa hoạn khiến 5 người ra đi mãi mãi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum trong một con ngõ sâu tại Hà Nội. Dù người dân đã hô hoán, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng lên quá nhanh.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều đội Cảnh sát PCCC&CNCH với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chữa cháy đến hiện trường.

(Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Lực lượng chức năng xác định, ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 25m2, nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt đường 300m, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và cứu hỏa. Tại thời điểm lực lượng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, khói độc dày đặc.

Cảnh sát phải sử dụng bình thở chuyên dụng để tiến sâu vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời triển khai các mũi tấn công dập lửa, ngăn cháy lan.

(Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục Trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 6h, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 6h15. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.

(Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Danh tính các nạn nhân gồm: N.Đ.L. (sinh năm 1952); H.T.H. (sinh năm 1956); N.H.M. (sinh năm 1982); Đ.T.S. (sinh năm 1988); N.M.V. (sinh năm 2019).

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.