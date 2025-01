4 phụ nữ và một vụ ngoại tình

TPO - Xoay quanh gia đình bốn chị em gái, phim Nhật "Asura" xoáy sâu vào chủ đề ngoại tình và những nỗi đau mà phụ nữ phải chịu đựng khi đàn ông phản bội. Phim ghi điểm nhờ diễn xuất chân thật và lối kể ấn tượng của "quốc bảo điện ảnh" Nhật Bản Hirokazu Kore-eda.

Asura là loạt phim mới nhất do “quốc bảo điện ảnh” Nhật Bản Hirokazu Kore-eda cầm trịch. Ông hiện là một trong những nhà làm phim nổi tiếng nhất xứ hoa anh đào, từng nhiều lần được vinh danh tại LHP Cannes, trong đó có Shoplifters (2018) thắng giải Cành cọ Vàng.

Series đánh dấu bước ngoặt mới của Hirokazu Kore-eda khi tạm rời xa màn ảnh rộng để khai thác câu chuyện dài hơi và sâu sắc hơn.

Khi ra mắt trên Netflix, tác phẩm nhanh chóng được đánh giá cao nhờ lối kể chuyện tinh tế và diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên.

Bốn phụ nữ và một vụ ngoại tình

Nội dung Asura khá đơn giản, đậm chất Hirokazu Kore-eda khi kể về những xáo động bên trong gia đình Takezawa gồm bốn chị em gái.

Đó là một buổi tối mùa đông năm 1979. Takiko (Yu Aoi) tụ họp các chị em trong nhà lại để tiết lộ một bí mật động trời. Cô không ngại đưa ra bằng chứng cho thấy cha họ Kotaro (Jun Kunimura) đang ngoại tình.

Kotaro đã 70 tuổi nhưng bí mật quen một phụ nữ lâu năm, thậm chí có thể còn có con riêng. Điều đó như một cú sốc dễ khiến mẹ họ sụp đổ, thậm chí phá vỡ gia đình tưởng chừng rất bình yên và hạnh phúc.

Chuyện phim đơn giản, gợi nhớ tác phẩm Our Little Sister của Hirokazu Kore-eda khi cùng kể về câu chuyện của bốn chị em. Nhưng thực tế, đây là bản remake (làm lại) từ series Asura no Gotoku – chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mukoda Kuniko, từng được yêu thích khi phát sóng năm 1979.

Câu chuyện hơi cũ, nhưng được thổi sức sống mới qua nhãn quan độc đáo của Hirokazu Kore-eda.

Phim mang đến cho người xem góc nhìn thú vị về cuộc sống của tầng lớp trung lưu ở Tokyo thập niên cũ. Thời điểm đó, phụ nữ Nhật chưa có suy nghĩ tự do và độc lập như hiện tại, nên họ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay khi bạn đời ngoại tình.

Bốn chị em nhà Takezawa được xây dựng với tính cách khác nhau, nên cách phản ứng với sự việc cũng hoàn toàn khác biệt.

Những tưởng cô ba Takiko là người mong manh nhưng hóa ra lại cứng rắn nhất trong bộ tứ, âm thầm thuê thám tử tư để theo dõi cha ruột.

Chị cả Tsunako (Rie Miyazawa) thì giữ thái độ trung dung vì bản thân cũng là kẻ thứ ba. Cô hai Makiko (Machiko Ono) nghi ngờ chồng phản bội nhưng không dám đối diện sự thật vì sợ mất mặt với mọi người. Cô út Sakiko (Suzu Hirose) dù bắt gặp bạn trai ngoại tình cũng im lặng làm ngờ, giữ hy vọng về tương lai tốt đẹp.

Trong Phật giáo, “Asura” là từ dùng để chỉ những á thần luôn trong trạng thái thù địch với con người lẫn các vị thần. Nhan đề phim cũng như phép ẩn dụ cho những xung đột và biến động bên trong mỗi gia đình.

Tương tự, các nhân vật trong phim cũng đối mặt với những cuộc chiến bên trong bản thân. Họ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp, từ bất ngờ đến thất vọng, đau đớn rồi lại không ngừng hy vọng.

Thông qua câu chuyện, phim đặt câu hỏi về hạnh phúc: Phụ nữ có thực sự hạnh phúc nếu chỉ biết chịu đựng và hy sinh mà không có tiếng nói hay sự tôn trọng?

Đó cũng là điều day dứt người xem cho đến tập tập cuối.

Lối kể và diễn xuất tinh tế

Như mọi tác phẩm của Hirokazu Kore-eda, Asura ghi điểm với lối kể tinh tế, từ tốn bóc tách từng góc khuất nội tâm của từng nhân vật.

Đạo diễn phát huy khả năng sở trường khi vẽ nên bức tranh chân thực về mối quan hệ phức tạp giữa người với người.

Dù kể về một bi kịch gia đình, phim lại ấm áp với nhiều cảnh quay bình dị và tự nhiên. Đôi lúc, đạo diễn khiến người xem bật cười bằng những phân đoạn dí dỏm, phần nào làm giảm bớt sự căng thẳng với một câu chuyện quá đỗi buồn bã.

Diễn xuất của các diễn viên giúp phim hấp dẫn hơn. Bộ tứ Rie Miyazawa, Machiko Ono, Yu Aoi và Suzu Hirose gần như ngang tài ngang sức. Ai cũng có đất diễn để tỏa sáng với nhân vật họ đảm nhận.

Các diễn viên phối hợp ăn ý, mang đến màn trình diễn đầy cảm xúc. Những phân đoạn ấn tượng nhất phim là khi bốn chị em quây quần bên nhau. Dù họ cười đùa hay cãi cọ cũng đều tự nhiên và hấp dẫn đến lạ.

Khi ra mắt, Asura nhận cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình lẫn khán giả. Phim đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 100% bình chọn tích cực từ giới chuyên môn. Phần lớn đánh giá cao lối kể chuyện tinh tế của Hirokazu Kore-eda. Phong cách đậm chất điện ảnh của ông đã giúp các nhân vật có thêm chiều sâu, góp phần tăng cảm xúc cho phim.

Thậm chí, tác giả Craig Mathieson của tờ Sydney Morning Herald không ngần ngại gọi đây là series “phải xem” trong năm 2025.

Dẫu vậy, thông điệp mà Asura mang lại có thể không được lòng mọi người xem. Câu chuyện có tuổi đời khá lâu nên cách hành xử của một vài nhân vật không còn phù hợp.

Hơn nữa, Asura cũng không dễ thưởng thức. Với thời lượng bảy tập và lối kể thiên về chậm rãi, phim dễ tạo cảm giác buồn chán với những ai thiếu kiên nhẫn, vốn quen với nhịp điệu nhanh gọn của phim Trung, Hàn.