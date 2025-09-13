4 “cú hích” khiến màn chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội năm nay đặc biệt thu hút truyền thông

SVO - Mấy ngày vừa qua, các bài viết về màn chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt. Cùng giải mã hiện tượng này dưới góc nhìn truyền thông của Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh – Trưởng khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Màn chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú (BSNT) của Trường Đại học Y Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ báo chí và mạng xã hội. Hình ảnh hàng trăm bác sĩ trẻ trong khoảnh khắc đưa ra quyết định quan trọng cho chặng đường sự nghiệp không chỉ là một nghi thức học thuật, mà còn trở thành sự kiện mang màu sắc truyền thông mạnh mẽ.

Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh – Trưởng khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Ảnh: Lê Vượng

Theo Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh – Trưởng khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, có bốn “cú hích” chính lý giải vì sao sự kiện năm nay đặc biệt nổi bật so với những lần trước.

Tư duy “truyền thông hóa” trong tổ chức sự kiện

Nếu như trước đây, hoạt động chọn chuyên ngành chỉ gói gọn trong phạm vi nhà trường thì năm nay, mọi quy trình và thông tin liên quan đều được công khai từ sớm trên cổng thông tin Sau đại học. Lịch trình, quy trình, sơ đồ chỗ ngồi của BSNT khóa 50 (2025–2028) được đăng tải rõ ràng, giúp báo chí và mạng xã hội dễ dàng bám sát và tường thuật theo “dòng thời gian” sự kiện.

Điều này cho thấy sự thay đổi tư duy: một hoạt động tưởng chừng chỉ dành cho nội bộ nay được tổ chức theo cách cởi mở, thân thiện với truyền thông, biến nó thành sự kiện có tính cộng đồng và lan tỏa rộng rãi.

“Kịch tính” tự nhiên từ nghi thức công khai theo điểm số

Một trong những điểm tạo sức hút lớn nhất là cách tổ chức chọn chuyên ngành theo thứ tự điểm thi. Mỗi thí sinh lần lượt bước lên và công khai lựa chọn chuyên khoa trước sự chứng kiến của đông đảo thầy cô, đồng môn và cộng đồng mạng theo dõi qua livestream.

Sự minh bạch này không chỉ đảm bảo tính công bằng, mà còn tạo ra yếu tố kịch tính như một “trận đấu cân não”. Người điểm cao có quyền lựa chọn đầu tiên, những người sau đó phải cân nhắc chiến lược trong phạm vi ngày càng hẹp. Mỗi quyết định đều giống như “pha bóng quyết định”, khiến khán giả hồi hộp theo dõi.

Chính sự kịch tính tự nhiên ấy đã khiến một nghi thức học thuật vốn khô khan trở thành câu chuyện hấp dẫn, dễ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.

Thương hiệu “Match Day” và hiệu ứng cộng dồn

Không thể phủ nhận rằng sức nóng năm nay được kế thừa từ hiệu ứng của những mùa trước. Từ năm 2024, sự kiện này đã gây chú ý mạnh khi báo chí ghi nhận hình ảnh 787 thí sinh rạng rỡ trong ngày đăng ký. “Match Day” từ đó trở thành một thương hiệu đặc biệt của Trường ĐH Y Hà Nội.

Giống như các sự kiện thể thao hay văn hóa lớn, một khi đã có thương hiệu, mỗi lần tổ chức tiếp theo sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng. Người quan tâm từ mùa trước sẽ có xu hướng tiếp tục theo dõi, thậm chí lan tỏa thông tin mạnh mẽ hơn. Đây chính là nền tảng khiến năm nay, màn chọn chuyên ngành không chỉ thu hút báo chí mà còn lan sâu vào cộng đồng mạng với độ phủ vượt trội.

Sức mạnh của nền tảng số và livestream

Khác biệt quan trọng nữa là sự hỗ trợ của các kênh phát trực tuyến. Nhà trường đã tận dụng hạ tầng webcast, đồng thời phát sóng trên các nền tảng số như YouTube. Việc trực tiếp hóa sự kiện giúp người xem không chỉ dừng lại ở vai trò khán giả “đọc tin” mà có thể chứng kiến, bình luận, chia sẻ ngay lập tức.

Những clip cắt từ livestream nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, biến sự kiện học thuật thành câu chuyện được bàn tán sôi nổi. Điều này cho thấy trong kỷ nguyên số, sức mạnh truyền thông không chỉ đến từ nội dung, mà còn phụ thuộc vào cách thức lan tỏa, và Trường ĐH Y Hà Nội đã tận dụng hiệu quả công cụ này.

Góc nhìn rộng hơn: Khi học thuật chạm tới công chúng

Từ bốn “cú hích” trên, có thể thấy sự kiện chọn chuyên ngành BSNT năm nay không chỉ thành công về mặt tổ chức, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho các hoạt động giáo dục – học thuật. Thay vì khép kín, những hoạt động mang tính bước ngoặt trong đời sinh viên có thể trở thành dịp để truyền cảm hứng, gắn kết cộng đồng và nâng cao hình ảnh của nhà trường.

Sự kiện của Trường ĐH Y Hà Nội vì thế là một minh chứng: khi biết cách “truyền thông hóa”, ngay cả một nghi thức chuyên môn cũng có thể trở thành hiện tượng xã hội, góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu của giáo dục đại học Việt Nam trong mắt công chúng.