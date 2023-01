30 trung tâm đăng kiểm tại 13 tỉnh thành đang bị điều tra

TPO - Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến nay, cả nước có 33 trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động tại 13 tỉnh, thành phố.

Ngày 11/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện có 33 trung tâm đăng kiểm trên cả nước đang tạm dừng hoạt động tại 13 tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Trong đó, 30 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an, 1 trung tâm đăng kiểm do vấn đề về nhân sự, 1 trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, 1 trung tâm đăng kiểm do đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ và 1 trung tâm đăng kiểm do thu hồi đất.

Danh sách các trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động trên cả nước.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an TPHCM cùng một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã phát hiện, đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại một số trung tâm kiểm định phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn TPHCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bắc Giang, Bắc Ninh...

Công an TPHCM đã ra lệnh khám xét 12 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án, khởi tố 43 bị can với các tội danh "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".

Thủ đoạn của các đối tượng là nhận "lót tay" để bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng thay thế, các phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật...

Theo người phát ngôn Bộ Công an, ước tính 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách làm luật như vậy. Khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đã được cấp, tiền thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam gồm: Trần Anh Quân, Quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới; Đặng Trần Khanh, Phó Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới; Phạm Đức Ngọc, chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới về tội "Nhận hối lộ".