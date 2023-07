30 thí sinh xuất sắc vào vòng 2 Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ 2023

Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức. Sau phần thi trắc nghiệm trực tuyến và phần thi tăng tốc trực tuyến, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 30 thí sinh có tổng điểm cao nhất ở 3 bảng: Cán bộ Đoàn; Thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp và Thanh niên lực lượng vũ trang. Mỗi bảng 10 thí sinh. Bên cạnh đó, lựa chọn 3 thí sinh dự bị/bảng.

30 thí sinh này sẽ bước tiếp vào vòng 2, thi thuyết trình bằng tiếng Anh qua video, clip. Mỗi thí sinh sẽ chuẩn bị một video, clip bằng tiếng Anh không quá 5 phút về chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra. 5 thí sinh xuất sắc nhất/bảng sẽ bước vào vòng Chung kết.

Về chủ đề dự thi, căn cứ Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, thí sinh có thể chọn 1/17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và trình bày vai trò và đóng góp của tổ chức Đoàn cũng như mỗi thanh niên Việt Nam trong thực hiện mục tiêu đó.



Bảng 1: Cán bộ Đoàn

1. Thái Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Chi đoàn K7A-QLNN Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh.

2. Trần Văn Sang, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Ngân hàng Vietcombank Thủ Đức.

3. Nguyễn Trần Thị Thanh Tuyền, Ủy viên BCH Chi đoàn cơ sở cai nghiện ma túy Long An.

4. Cao Danh Toàn, Bí thư Đoàn Tổ 9, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, Hà Giang.

5. Phan Quang Trường, Phó Bí thư Chi đoàn A32009, khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.

6. Nguyễn Khánh Hoàng, Phó Bí thư Chi đoàn 2, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

7. Nguyễn Thị Bảo Minh, Bí thư Chi đoàn A32009, khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.

8. Dương Dung Phương Nam, Ủy viên BCH Chi đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.

9. Trần Như Quỳnh, Bí thư Chi đoàn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, Thừa Thiên - Huế.

10. Phạm Trung Đức, Phó Bí thư Chi đoàn Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

Bảng 2: Thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp

1. Phạm Thị Việt Trinh, Chuyên viên Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

2. Nguyễn Mai Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Giáp Bát, Hà Nội.

3. Phạm Việt Cường, Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.

4. Ngô Ngọc Bảo Trân, Cán bộ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Thành.

5. Thái Minh Châu, Nhân viên Ngân hàng Vietcombank tỉnh Quảng Ninh.

6. Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Thành.

7. Nguyễn Trường Giang, Cán bộ Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

8. Phan Thị Phương Nguyệt, Cán bộ Khách sạn Hương Sen, VP UBND TP. Hồ Chí Minh.

9. Lã Minh Hiền, Chuyên viên Quản lý Vật tư thiết bị, Phòng Phát triển kinh doanh công ty PTSC POS, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

10. Trần Huỳnh San Ny, Cán bộ phòng Quản lý nợ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Gòn.

Bảng 3: Thanh niên lực lượng vũ trang

1. Thượng úy Chu Phương Cúc, Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lạng Sơn.

2. Binh nhất Lương Trung, Lớp 3 Hệ 5, Học viện Khoa học Quân sự.

3. Trung úy Nguyễn Văn Toàn, Giảng viên Bộ môn Quân nhu, Khoa Hậu cần chung, Trường CĐ Hậu cần 1, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

4. Đại úy Nghiêm Thanh Tùng, Cán bộ Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

5. Trung úy Nguyễn Nhật Linh, Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

6. Trung úy Nguyễn Đăng Quang, Khoa Hậu cần chung, Trường CĐ Hậu cần 1, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

7. Thượng úy Lê Nam Phú, Công an viên Công an Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

8. Trung úy Nguyễn Thị Ngọc Anh, Ủy viên BCH Đoàn cơ sở Công an TP. Pleiku, Gia Lai.

9. Lê Thị Mỹ, Nhân viên Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 109.

10. Thượng úy Phan Thị Hà, Khoa Kỹ thuật cơ sở, Học viện Hải quân.

* Danh sách được sắp xếp theo thứ tự kết quả điểm trên bảng xếp hạng từ cao xuống thấp.