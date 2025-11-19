Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

3 dự án nhà ở tại thành phố Thái Bình cũ gặp khó

Trần Hoàng
TPO - Dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa; dự án phát triển khu nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiền Phong; dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới Kiến Giang đều đang gặp khó trong giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Ngày 18/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo tiến độ triển khai các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Thái Bình (cũ).

Cuộc họp đã nghe báo cáo 3 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Thái Bình cũ.

Dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa (phường Trà Lý), hiện nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 27,8/34,4 ha đất nông nghiệp (đạt 80,8%), hoàn thành kiểm đếm toàn bộ 309/309 hộ khu vực đất ở, đất xen kẹp; đang hoàn thiện xác định giá đất cụ thể để trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện nay, khó khăn đối với dự án này là thiếu quỹ đất tái định cư và một số hộ chưa nhận tiền bồi thường. Dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Thái Bình cũ, với quy mô gần 69ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Dự án phát triển khu nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiền Phong (phường Thái Bình), dự án được đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ xây dựng 1.500 căn nhà ở thấp tầng.

Công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp tại dự án đã đạt gần 99%. Hiện nay 88 hộ đất ở đã có chứng thư giá để lập, niêm yết lại phương án bồi thường; 11 hộ thu hồi một phần đang rà soát phạm vi ảnh hưởng để xử lý. Vướng mắc chính của dự án là việc xử lý rác tồn lưu tại nhà máy rác cũ, di dời doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Phong Phú và bố trí vị trí trung chuyển rác.

2 dự án này dự kiến sau khi hoàn thành sẽ hình thành khu dân cư đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo cảnh quan 2 bên sông Trà Lý, góp phần đẩy nhanh việc phát triển đô thị thành phố Thái Bình cũ.

dong-chi-nguyen-le-huy-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-phat-bieu-chi-dao-tai-cuoc-hop-2.jpg
Ông Nguyễn Lê Huy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Yên

Đối với dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới Kiến Giang (thuộc các phường Trần Lãm, Vũ Phúc, Trần Hưng Đạo), các địa phương đã thống nhất chủ sử dụng đất của 1.453/1.526 hộ, kiểm đếm tài sản 1.231 hộ và niêm yết phương án bồi thường đối với 1.068 hộ. Các phường đang đẩy nhanh lập phương án và bố trí tái định cư cho 73 hộ có đất ở bị thu hồi.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy đề nghị các sở, ngành, nhà đầu tư và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các dự án khu dân cư, nhà ở xã hội; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng đến đâu, nhà đầu tư tiếp nhận thi công ngay đến đó.

Đối với các nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng; đồng thời tuân thủ nghiêm các cam kết về thời gian, lộ trình thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Trần Hoàng
