24 lãnh đạo công an cấp phòng, huyện ở Cao Bằng xin nghỉ hưu trước thời hạn

TPO - 24 người là lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện được công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, bao gồm một Trưởng Công an huyện, 10 Trưởng phòng và 13 Phó Trưởng phòng.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, trong số này, 14 người còn thời gian công tác dưới 30 tháng, 10 người còn thời gian công tác từ 30 đến dưới 60 tháng, với khoảng thời gian công tác dài nhất là 57 tháng và ngắn nhất là 13 tháng. Đặc biệt, có 6 người đã cống hiến trên 40 năm trong lực lượng Công an nhân dân.

Quyết định nghỉ hưu được triển khai theo Đề án của Bộ Công an về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới” và nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp trong Công an tỉnh.

Sau khi được phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện đã tình nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và sự cống hiến lớn lao trong công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ hết sức trân trọng và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đồng chí.

Ban Giám đốc Công an tỉnh mong muốn, dù đã nghỉ hưu, các đồng chí vẫn tiếp tục đóng góp kinh nghiệm quý báu và tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu, Thượng tá Đàm Bế Hiến - Nguyên Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh bày tỏ xúc động và niềm tự hào khi được cống hiến cho lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí khẳng định, dù không còn công tác trong ngành, các đồng chí nghỉ hưu sẽ tiếp tục đồng hành cùng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.