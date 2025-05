23 triệu người đi máy bay Việt Nam trong 5 tháng

TPO - Trong 5 tháng đầu năm, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 23 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 8 triệu lượt, tăng 9%; khách nội địa đạt hơn 15 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong tháng 5, tổng thị trường vận tải hàng không (bao gồm hãng bay nội địa và nước ngoài) đạt gần 7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 4 triệu lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái; khách nội địa đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng hàng hóa đạt hơn 121.000 tấn, tăng hơn 14%.

Các hãng HKVN vận chuyển gần 5 triệu lượt khách trong tháng 5, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 4% so với tháng trước, trong đó khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt, khách nội địa đạt hơn 3 triệu lượt. Sản lượng hàng hóa vận chuyển bởi các hãng đạt hơn 38.000 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng thị trường vận tải hàng không đạt hơn 34 triệu lượt khách, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 19 triệu lượt, tăng hơn 13%; khách nội địa hơn 15 triệu lượt; giảm 8%. Hàng hóa vận chuyển đạt hơn 568.000 tấn, tăng hơn 14%.

Riêng các hãng HKVN vận chuyển hơn 23 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 8 triệu lượt, tăng hơn 9%; khách nội địa đạt hơn 15 triệu lượt, tăng hơn 8%. Sản lượng hàng hóa vận chuyển của các hãng đạt gần 189.000 tấn, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian qua, các hãng HKVN liên tiếp khai trương hoặc khôi phục các đường bay trọng điểm, góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Đầu tháng này, Vietnam Airlines khôi phục đường bay thẳng Hà Nội - Moscow (Nga) sau 3 năm gián đoạn. Từ ngày 1/6, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục mở đường bay thẳng TPHCM - Bali (Indonesia). Đến đầu tháng 7, hãng hàng không quốc gia mở đường bay thẳng Hà Nội - Milan (Ý)... Dự kiến, trong năm nay hãng này mở mới 15 đường bay quốc tế đến các điểm như Đan Mạch, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE...

Từ tháng 7, Hãng hàng không Vietjet sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Thành Đô (Trung Quốc) và Hà Nội - Tây An (Trung Quốc). Trước đó, hồi tháng 3, hãng này cũng mở đường bay thẳng Hà Nội - Bắc Kinh, TPHCM - Bắc Kinh; Hà Nội - Quảng Châu, TPHCM - Quảng Châu,...

Từ năm 2023, Việt Nam đưa ra chính sách thị thực điện tử mới, cho phép du khách lưu trú tối đa 90 ngày - gấp 3 lần giới hạn trước đó, miễn thị thực cho du khách 16 nước bao gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha... đã kích thích du khách quốc tế đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam cũng là một yếu tố thu hút du khách. Ngoài ra, việc nhiều món ăn của Việt Nam lọt vào danh sách Michelin Guide giúp nền ẩm thực của Việt Nam được công nhận trên toàn cầu, và thu hút những du khách quốc tế đến khám phá ẩm thực.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu đón 23 triệu du khách quốc tế. Đến tháng 3/2026, khi sân bay quốc tế Long Thành - Đồng Nai đi vào hoạt động, nước ta kỳ vọng sẽ đón được 25 triệu khách quốc tế trong 1 năm.