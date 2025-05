18 loại thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của Abbott Healthcare Việt Nam bị Bộ Y tế thu hồi

TPO - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định thu hồi 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed).

Tối 13/5, Cục An toàn thực phẩm cho biết đã ban hành Quyết định thu hồi 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam. Theo đó, Cục này đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed) công bố.

Danh sách 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thu hồi gồm: Surex® Brain Boost 60; Surex® Brain Boost 80; Surex® Eye Pro; Surex® Natural Liver Boost; Brain Boost 60; Surex® Natural Men Vitality; Surex® Natural Men; Surex® Skin Beautifier; Surex® Heart; Surex® Natural Cordyceps; Surex® Women; Surex® Curcumin plus; Surex® Natural Lingzhi; Surex® Natural Ginko Bacopa; Surex® Natural Revival; Surex® Natural Urabeat; Surex® Natural Lipro; Surex® Men Power; Surex Natural Hair.

Quyết định này đồng thời thay thế Quyết định số 187/QĐ-ATTP ngày 29/4/2025 đã ban hành trước đó liên quan đến việc thu hồi hiệu lực đăng ký công bố sản phẩm.

Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam có địa chỉ tại số 35, Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Abbott Healthcare Việt Nam, cùng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và các đơn vị liên quan, có trách nhiệm thi hành quyết định, đồng thời bảo đảm giám sát không để tiếp tục lưu hành các sản phẩm nêu trên trên thị trường.

Việc thu hồi giấy công bố lần này tiếp tục cho thấy việc, siết chặt trong công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, lĩnh vực đang phát triển mạnh tại Việt Nam nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro với người tiêu dùng nếu thiếu kiểm soát chất lượng.

Trước đó, vào đầu năm 2022, Công ty Abbott cũng từng thu hồi lô sữa bột Alimentum nhập khẩu từ Mỹ sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo về nguy cơ nhiễm vi khuẩn đường tiêu hóa.