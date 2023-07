16.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

TPO - Ngày mai (3/7), Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các trường trực thuộc.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 sẽ được tổ chức trong ngày 3/7 với sự tham gia của khoảng 16.000 thí sinh, tăng mạnh so với năm 2022. Đây là năm thứ hai Bộ Công an tổ chức kỳ thi này.

Năm 2022, cả nước có gần 9.000 thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá này. Năm nay, số lượng thí sinh dự thi đã tăng lên đáng kể.

Theo quy định của Bộ Công an, điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm trọng số 60% điểm xét tuyển và điểm theo tổ hợp thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT chiếm trọng số 40% điểm xét tuyển.

Để tham gia kỳ thi tuyển sinh của Bộ Công an, thí sinh đăng ký và chọn một trong hai mã bài CA1 hoặc CA2 tùy theo thế mạnh của các em về lĩnh vực tự nhiên hay xã hội, với tổng thời lượng của mỗi mã bài là 180 phút.

Trong đó CA1 là mã bài thi với Phần trắc nghiệm gồm kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là Toán. CA2 là mã bài thi với Phần trắc nghiệm gồm kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là Ngữ văn.

Dạng thức đề thi của Bộ Công an đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đề thi nằm trong chương trình kiến thức THPT, trong đó chủ yếu là lớp 12, đánh giá thí sinh theo 4 cấp độ: Cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng và cấp độ vận dụng cao.

Từ nay đến năm 2025, Bộ Công an sẽ giữ ổn định mô hình tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an theo chủ trương đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt.