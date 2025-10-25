Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

1.200 đại biểu dự hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7

Nghiêm Huê
TPO - Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 không chỉ là sự kiện học thuật – văn hóa có tầm vóc quốc tế, mà còn là hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn mới trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang trở thành một trong ba trụ cột của công tác đối ngoại quốc gia.

Ngày 25/10, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 với chủ đề: “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”.

2-vnu-pho-thu-tuong-le-thanh-long-1.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Hội thảo Việt Nam học lần thứ 7.

Hội thảo thu hút khoảng 1.200 nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt, Hội thảo có sự tham gia của nhiều giáo sư, học giả uy tín đến từ các đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như: Đại học California Berkeley, Toronto, Amsterdam, Kyoto, Waseda, Quốc gia Singapore, Quốc gia Seoul, Phúc Đán, Chulalongkorn, cùng đại diện các tổ chức quốc tế như UNESCO, UNDP, JICA, KOICA, Rosa Luxemburg Stiftung...

Thông qua hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia và học giả quốc tế cùng trao đổi, chia sẻ tri thức về Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và tri thức Việt Nam ra thế giới. Đây chính là biểu hiện sinh động của ngoại giao khoa học - công nghệ gắn với đối ngoại văn hóa, thúc đẩy hợp tác học thuật, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, đồng thời tăng cường vị thế và sức ảnh hưởng của Việt Nam trong mạng lưới tri thức toàn cầu.

vnu-hoi-thao-quoc-te-viet-nam-hoc-lan-thu-vii-9.jpg
vnu-hoi-thao-quoc-te-viet-nam-hoc-lan-thu-vii-10.jpg
vnu-hoi-thao-quoc-te-viet-nam-hoc-lan-thu-vii-13.jpg
vnu-hoi-thao-quoc-te-viet-nam-hoc-lan-thu-vii-15.jpg
Các đại biểu trong nước và quốc tế dự Hội nghị Việt Nam học lần thứ 7.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong các tham luận và báo cáo tư vấn chính sách gửi đến, nhiều nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài đã hiến kế với Đảng và Nhà nước Việt Nam nhiều giải pháp chiến lược, biện pháp cụ thể để hoàn chỉnh Chiến lược phát triển đất nước; thúc đẩy có tính bứt phá mạnh, hiệu quả cao của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy nguồn lực trí tuệ và văn hóa thành một nguồn xung lực nội sinh mạnh mẽ, bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, Việt Nam học là một ngành khoa học xã hội và nhân văn, có tính liên ngành, chuyên nghiên cứu một cách toàn diện về đất nước và con người Việt Nam; về lịch sử hào hùng với truyền thống nghìn năm văn hiến dựng nước và giữ nước; về những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm; về tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn; về bản sắc văn hóa độc đáo, phong phú, đa dạng; về con người Việt Nam cần cù, siêng năng, bản lĩnh, kiên cường, nhân ái, mến khách và luôn khát vọng vươn lên.

Nhiều thế hệ chuyên gia Việt Nam học không ngừng nghiên cứu, cống hiến, trong đó có những người rất nổi tiếng trong cộng đồng khoa học thế giới như cố GS. Lê Thành Khôi, GS. Phan Huy Lê, GS. người Nga Deopik, GS. người Nhật Bản Sakurai Yumio, GS. người Mỹ Alexander Woodside…

Ông cho rằng, phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ, hài hòa, ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị với quan điểm xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển nhanh, bền vững; không hi sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Phó Thủ tướng tin tưởng kết quả của hội thảo lần này, cùng với những thông tin, kiến thức, trí tuệ, kinh nghiệm, công trình nghiên cứu giá trị của cộng đồng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của ngành Việt Nam học; cung cấp ngày càng nhiều những cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển bền vững đất nước trong kỉ nguyên mới.

Nghiêm Huê
