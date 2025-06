102 xã, phường của tỉnh Đồng Tháp mới

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết sắp xếp để thành lập các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp mới với 102 xã, phường.

Ngày 16/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1663 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp mới năm 2025.

Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 phường và 82 xã.

Cụ thể, 20 phường hình thành sau sắp xếp gồm: Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Thới Sơn, Trung An, Gò Công, Long Thuận, Bình Xuân, Sơn Qui, An Bình, Hồng Ngự, Thường Lạc, Cao Lãnh, Mỹ Ngãi, Mỹ Trà, Sa Đéc, Mỹ Phước Tây, Thanh Hoà, Cai Lậy, Nhị Quý,

82 xã hình thành sau sắp xếp gồm: Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước, Thường Phước, Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa, Tam Nông, Phú Thọ, Tràm Chim, Phú Cường, An Long, Thanh Bình, Tân Thạnh, Bình Thành, Tân Long, Tháp Mười, Thanh Mỹ, Mỹ Quí, Đốc Binh Kiều, Trường Xuân, Phương Thịnh, Phong Mỹ, Ba Sao, Mỹ Thọ, Bình Hàng Trung, Mỹ Hiệp, Mỹ An Hưng, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Lai Vung, Hoà Long, Phong Hoà, Tân Dương, Phú Hựu, Tân Nhuận Đông, Tân Phú Trung, Tân Phú, Thanh Hưng, An Hữu, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện, Hậu Mỹ, Hội Cư, Cái Bè, Mỹ Thành, Thạnh Phú, Bình Phú, Hiệp Đức, Long Tiên, Ngũ Hiệp, Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Hưng Thạnh, Tân Hương, Châu Thành, Long Hưng, Long Định, Bình Trưng, Vĩnh Kim, Kim Sơn, Mỹ Tịnh An, Lương Hoà Lạc, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, An Thạnh Thuỷ, Bình Ninh, Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành, Long Bình, Vĩnh Hựu, Gò Công Đông, Tân Điền, Tân Hoà, Tân Đông, Gia Thuận, Tân Thới, Tân Phú Đông.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua. Theo Nghị quyết, các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết, đảm bảo để chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp xã trước sắp xếp tiếp tục hoạt động cho đến khi chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp xã hình sau sắp xếp chính thức hoạt động.