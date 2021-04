100% người ứng cử đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương đạt tín nhiệm 100%

TPO - “Vừa rồi các tuyến biên giới đấu tranh mạnh mẽ, cơ quan công an sẽ đẩy mạnh việc này, làm thế nào để tội phạm ma tuý thực sự khiếp sợ, thực sự chùn bước, đưa ma tuý vào là bị bắt”, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

TP - Ngày 15/4, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với báo Tiền Phong và UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức khởi công xây dựng “Công trình thanh niên - Cùng em vượt lũ” tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu. Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cho biết: “Công trình chính thức được phát động ngày 17/3/2021, tháng cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.