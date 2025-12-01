10 ý tưởng thiết kế mặt tiền nhà phố vừa đẹp vừa thoáng sáng

TPO - Trên những lô đất “hẹp ngang dài sâu” đặc trưng của nhà phố, mặt tiền trở thành phần quan trọng nhất để công trình tạo dấu ấn giữa đô thị hiện đại. Ở các dự án của Thiết Kế Nhà 365, mặt tiền được xử lý tinh tế bằng đường cong, lam chắn nắng, mảng xanh hay vật liệu thủ công, đảm bảo tính thẩm mỹ và kết nối hài hòa với cảnh quan xung quanh.

1.Mặt tiền D’s House những đường cong dẫn lối thiên nhiên

D’s House thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên với chuỗi vòm cong mềm mại kéo dài suốt ba tầng. Sắc trắng chủ đạo kết hợp điểm nhấn cam giúp mặt đứng thêm sinh động. Tầng trệt sử dụng đá xám vân lớn như lớp chân đế chắc chắn, tăng vẻ đẹp trang nhã cho lối vào.

Hệ vòm cong kết hợp đá xám vân lớn tạo điểm nhấn hiện đại và chắc chắn cho mặt tiền nhà phố 3 tầng D's House

Khoảng xanh bố trí sau những vòm mở, đưa hơi thở tự nhiên len lỏi vào nhà. Trên sân thượng, lam gỗ và mảng xanh lớn hình thành không gian nghỉ ngơi thoáng sáng. Chất liệu kính được khai thác tối ưu, giúp nội thất luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, duy trì sự kết nối xuyên suốt giữa bên trong và bên ngoài.

Sắc trắng - cam phối hợp hài hòa cùng mảng xanh đặt sau các vòm mở

Lam gỗ cùng những khoảng xanh đan xen kết nối gần gũi kiến trúc và thiên nhiên



2.Mặt tiền với đường cong lớn bao phủ đầy tính nghệ thuật

Nhà phố ba tầng gây ấn tượng bởi mảng tường bo cong liền mạch kéo dài từ tầng hai lên sân thượng, định hình mặt đứng mềm mại và đậm chất nghệ thuật. Ban công phủ xanh trải dọc theo các tầng gợi cảm giác như vườn treo giữa đô thị đông đúc.

Mặt tiền bo cong liền mạch ôm trọn ba tầng, tạo đường nét mềm mại và khác biệt cho công trình

Ở tầng trệt, cổng thép uốn cong tiếp nối ngôn ngữ hình khối phía trên, giữ cho tổng thể mạch lạc. Trần ốp gỗ tại tầng cao nhất bổ sung điểm nhấn ấm áp cho mặt đứng, đồng thời tương phản nhẹ nhàng với tường trắng trang nhã.

Ban công phủ xanh chạy dài theo từng tầng tựa như những khu vườn treo nhỏ xinh

Cửa vòm kết hợp khung kính rộng và cổng thép uốn cong đồng điệu

3.Mặt tiền xếp tầng vát chéo với những góc nghiêng phá cách

D’s House gây ấn tượng bởi mặt tiền xếp tầng vát chéo, hình thành những góc nghiêng mạnh mẽ nhưng vẫn kiểm soát tỉ lệ chuẩn xác. Hình khối vuông vức tinh giản tối đa nhưng vẫn ấm áp nhờ trần gỗ và hệ lam dọc trang trí ở tầng trên. Hệ cửa kính lớn mở rộng tầm nhìn, đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian sinh hoạt bên trong.

Mặt tiền D's House xếp tầng vát chéo tạo chiều sâu thị giác và nhịp chuyển động rõ ràng

Ban công phủ xanh giúp mặt đứng bớt khô cứng và hình thành lớp đệm vi khí hậu nhẹ nhàng. Tầng trệt ốp đá sáng màu tạo cảm giác vững chãi và nâng tầm đẳng cấp của tổng thể nhà phố.

Những khoảng xanh liên tục chạy dọc ban công giúp hình khối vuông vức trở nên mềm mại

Trần gỗ, lam dọc trang trí và đèn hắt tường làm nổi bật vẻ đẹp hiện đại, sang trọng nhưng vẫn hài hòa

4.Mặt tiền hiện đại với mái hiên rộng và không gian xanh đa tầng

Các khối hộp mạnh mẽ kết hợp mái hiên rộng ốp gỗ tăng vẻ đẹp bề thế cho công trình, đồng thời giảm bớt tác động của ánh nắng chiếu trực diện. Trên tầng hai, hệ cửa kính lớn kết hợp ban công xanh giữ thế cân bằng giữa vật liệu cứng và yếu tố tự nhiên.

Mái hiên lớn ốp gỗ kết hợp khối hộp vuông vắn vững chãi, thích nghi tốt với khí hậu tại địa phương

Tầng thượng nổi bật với sân mở thoáng sáng, mái kính đón ánh sáng và hệ lam thép đen mang sắc thái hiện đại đầy cá tính. Đèn LED âm trần bố trí tiết chế, giúp toàn bộ mặt đứng trở nên cuốn hút khi nhà phố lên đèn vào buổi tối.

Khoảng xanh tạo thành lớp đệm tự nhiên, giúp mặt tiền luôn thoáng khí và dễ chịu

Sân thượng mở với mái kính lấy sáng và lam thép đen, mang lại vẻ đẹp hiện đại, mạnh mẽ

5.Mặt tiền bo cong phối màu đất nung “bắt sóng” xu hướng màu sắc mới

K House gây ấn tượng bằng đường cong lớn ôm trọn hai tầng trên, tạo nét đẹp mềm mại và nhấn mạnh chiều cao tổng thể. Màu đất nung kết hợp mảng tường trắng hình thành hiệu ứng tương phản ấm - lạnh tinh tế, giúp mặt đứng nổi bật nhưng vẫn giữ sự chừng mực. Ban công liền mạch bo tròn các góc nhằm giảm bớt chi tiết sắc cạnh thường thấy ở nhà phố.

Đường cong lớn mềm mại và nhấn mạnh chiều cao mặt tiền

Các lớp xanh xen kẽ theo tầng mang đến nhịp điệu sinh động và điều hòa khí hậu. Trần ốp gỗ cùng đèn viền góp phần tăng chiều sâu thị giác, giúp công trình cuốn hút ở mọi góc nhìn. Tổng thể nhà phố K House cho thấy sự táo bạo trong hình khối nhưng đạt độ hài hòa nhờ cách phối vật liệu chuẩn xác - một dấu ấn quen thuộc trong các dự án của Thiết Kế Nhà 365.

Tông màu đất nung kết hợp mảng trắng tương phản hài hòa và giàu cá tính

Lớp cây xanh xen kẽ theo tầng đóng vai trò như khoảng đệm vi khí hậu

6.Mặt tiền hiện đại với khối hộp vững chãi và mái lam lấy sáng

Nhà phố thiết kế hình khối vuông vắn, sắc nét, được cân đối bằng cách xử lý vật liệu và ánh sáng đầy tiết chế. Tầng trệt sử dụng hệ cổng thép đứng mạnh mẽ, phía trên là mái che bằng lam kim loại kết hợp kính, đảm nhận vai trò che mưa che nắng, đem lại cảm giác nhẹ thoáng cho toàn bộ công trình.

Khối hộp vuông vắn kết hợp mái lam trước nhà hiện đại và vững chãi

Tại tầng hai, lan can bê tông đi cùng mảng xanh theo dạng bồn dài giúp đường nét bớt cứng, đồng thời cải thiện vi khí hậu. Trên tầng thượng, mái lam trắng chạy dọc kết hợp trần ốp gỗ hình thành sân mở thoáng sáng, phù hợp cho các hoạt động thư giãn. Hệ cửa kính lớn bao phủ mặt tiền tăng khả năng lấy sáng tự nhiên, đồng thời duy trì sự kết nối liên tục giữa kiến trúc và cảnh quan xung quanh.

Tầng thượng với hệ lam trắng và trần gỗ trở thành khoảng nghỉ thoáng sáng

Mảng xanh xen kẽ và cửa kính lớn giúp mặt tiền mềm mại và giàu chiều sâu

7.Mặt tiền vuông vức hài hòa giữa những khối đặc - rỗng

Dự án nhà phố gây chú ý nhờ hình khối vuông gọn gàng, tổ chức mạch lạc theo chiều dọc - cấu trúc đặc trưng của những lô đất hẹp ngang. Nền trắng chủ đạo kết hợp các đường nhấn tối màu tương phản tinh tế, giữ cho mặt đứng luôn sáng và sang. Tầng một thiết kế lùi nhẹ, trần ốp gỗ và đèn LED gợi cảm giác ấm áp ngay từ lối vào.

Khối vuông gọn gàng kết hợp giàn lam đen mạnh mẽ và cá tính

Tầng hai thiết kế cửa kính rộng, mang lại sự thoáng sáng cho không gian bên trong. Lên tầng ba, mái lam kim loại đen đảm nhận vai trò che nắng, đồng thời định hình khu vực nghỉ ngơi thư giãn. Mảng xanh xuất hiện liên tục theo tầng giúp các đường nét vuông vức trở nên mềm mại hơn và góp phần cải thiện vi khí hậu.

Ban công bố trí cây xanh chạy dài giúp mặt đứng mềm mại và thoáng sáng

Mái lam tầng thượng cùng hệ đèn viền nhấn mạnh vẻ đẹp hiện đại, tinh tế

8.Mặt tiền tạo điểm nhấn với họa tiết dấu ấn cá nhân độc bản

Công trình nhà ba tầng nhờ những đường cong mềm mại mà khoác lên mình diện mạo thanh thoát và đậm chất thẩm mỹ. Họa tiết chiếc lá trở thành điểm nhấn độc bản trong tổng thể hình khối hiện đại. Ban công rộng kết hợp lan can đen tối giản góp phần giữ mặt đứng gọn gàng và mở rộng tầm nhìn từ bên trong.

Họa tiết chiếc lá trở thành điểm nhấn nghệ thuật độc bản cho thiết kế mặt tiền

Tầng thượng sử dụng hệ lam bê tông đi cùng trần gỗ nhằm giảm tác động của nắng nóng đặc trưng vùng nhiệt đới. Tầng trệt dùng đá xám vân lớn làm chân đế, tăng sự vững chắc và chiều sâu thị giác. Hệ đèn âm trần bố trí theo các đường cong giúp mặt tiền rực rỡ hơn khi lên đèn. Công trình thể hiện sự tinh tế đặc trưng của Thiết Kế Nhà 365 trong cách cân bằng hình khối, tỉ lệ và các chi tiết giàu cảm xúc.

Đường cong thanh thoát giúp mặt tiền mềm mại hơn giữa hình khối hiện đại

Lam bê tông kết hợp trần gỗ làm dịu ánh nắng, giữ cho không gian trên cao luôn thoáng sáng

9.Mặt tiền hiện đại với nhịp điệu bo cong và lam kim loại

Nhà phố thiết kế ban công và mái che bo cong đồng bộ, vừa hiện đại, vừa nhẹ nhàng, uyển chuyển. Sự phối hợp giữa gạch xám, kính lớn và tường trắng tăng thêm chiều sâu thị giác, đồng thời giữ được vẻ đẹp tinh gọn. Các ô cửa vòm đứng bố trí xen kẽ tạo nên nhịp điệu uyển chuyển, giảm bớt sự cứng nhắc của khối hộp vuông vức.

Hệ ban công bo cong kết hợp kính trong suốt giúp mặt tiền nhẹ nhàng hơn, đồng thời mở rộng góc nhìn cho không gian bên trong

Ban công viền kính trong suốt, phủ xanh bằng cây thấp, hình thành lớp đệm hài hòa giữa kiến trúc và không gian xung quanh. Trên tầng thượng, khung kim loại đen kết hợp tấm che lấy sáng và trần gỗ trở thành điểm nhấn cá tính, mang tới sự thoáng đãng cho khu vực thư giãn trên cao.

Lam kim loại trên tầng thượng đảm nhận vai trò lấy sáng, giúp khu vực thư giãn luôn thoáng sáng

Cổng nhà và mái che tầng trệt được xử lý bằng đường cong mềm, đồng điệu với mặt đứng bên trên

10.Mặt tiền có sự kết hợp của nhiều vật liệu nhưng tiết chế, gọn ghẽ

Nhà phố 3 tầng thiết kế hình khối vuông vắn, đường nét mạnh mẽ, tạo cảm giác cân đối và tăng chiều sâu thị giác. Tâm điểm của mặt tiền là bức tường đá xám dựng đứng kết hợp khe sáng và bồn cây giật cấp, hình thành trục nhấn theo chiều dọc sang trọng nhưng vẫn gần gũi.

Chất liệu đa dạng tạo sự bề thế và tăng thêm chiều sâu cho mặt tiền

Tầng hai sử dụng lan can đen tối giản và bồn cây nổi nhằm giảm bớt sắc cạnh của hình khối. Trần ốp gỗ mang sắc thái ấm áp, cân bằng bảng vật liệu hiện đại gồm đá, kính và kim loại. Ở tầng thượng, hệ lam thép hình thành khoảng sân thoáng đãng, đảm bảo không gian nhận được nhiều ánh sáng nhưng không nóng. Sự hòa quyện giữa tỉ lệ chuẩn xác, vật liệu tiết chế và lớp xanh phân tầng thể hiện tinh thần thiết kế chỉn chu của Thiết Kế Nhà 365 - mạnh mẽ, sang trọng nhưng không phô trương.

Bức tường đá dựng đứng kết hợp bồn cây mang lại trục nhấn mạnh mẽ và giàu cảm xúc

Hệ lam thép trên sân thượng có chức năng lấy sáng, tạo khoảng nghỉ thoáng đãng và dễ chịu

Nhìn lại 10 công trình của Thiết Kế Nhà 365, có thể thấy một điểm chung xuyên suốt đó là sự nghiêm túc trong nghiên cứu hình khối, sự tiết chế trong ngôn ngữ thẩm mỹ và lựa chọn vật liệu một cách tinh tế. Dù là những vòm cong mềm mại, hệ lam xoay kiểm soát nắng, ban công phủ xanh nhiều lớp hay khối hộp hiện đại với ánh sáng chạy viền, mỗi mặt tiền đều thể hiện rõ triết lý thiết kế hiện đại mạch lạc và giàu cảm xúc.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp kiến trúc mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp khí hậu và phản ánh đúng phong cách sống của gia đình, Thiết Kế Nhà 365 là đơn vị có thể đồng hành để biến những mong muốn ấy thành không gian hoàn chỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững theo thời gian.