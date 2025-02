10 nữ tân binh ở Đồng Nai tình nguyện nhập ngũ

Đợt tuyển quân năm 2025, tỉnh Đồng Nai có 10 nữ công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

10 nữ công dân tình nguyện nhập ngũ đều đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và hầu hết đã có việc làm ổn định. Nhiều nữ tân binh có truyền thống gia đình quân đội. Trong số đó có 7 nữ tân binh ở TP Biên Hòa, còn lại 3 nữ tân binh ở các huyện Nhơn Trạch, Định Quán, Cẩm Mỹ.

Nữ tân binh Nguyễn Thị Quỳnh Trang (24 tuổi, ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) đã tốt nghiệp trường Đại học Tài chính đang làm việc tại Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Hố Nai.

Trang cho biết, bản thân quyết định tham gia nghĩa vụ quân sự để tiếp nối truyền thống của gia đình. "Em tự hào, hãnh diện khi nghe bố mẹ kể về môi trường Quân đội, về công việc, về truyền thống. Đó là những khó khăn, vất vả, những hy sinh thầm lặng, sự mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, anh dũng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện kể đó, không biết từ khi nào, em đã yêu nghề mà bố và các đồng đội của bố đã lựa chọn."

Mai Thị Út (23 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) vừa tốt nghiệp ngành Phục hồi chức năng của trường Đại học Y dược TPHCM, đã tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Út chia sẻ: "Từ lâu, em đã mơ ước được khoác bộ quân phục. Dù biết rằng con đường phía trước có nhiều thử thách nhưng đó cũng là cơ hội để em trưởng thành, rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật ý chí".

Ngày 13/2, tỉnh Đồng Nai sẽ trang trọng tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2025. Để sẵn sàng cho công tác giao quân năm 2025, từ chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 7 đã giao cho tỉnh, đến nay Đồng Nai đã phát lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với 3.098 công dân, trong đó có 10 nữ công dân nhập ngũ. Cùng với đó, tỉnh đã phát lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân với 493 công dân, trong đó có 428 công dân chính thức theo chỉ tiêu của Bộ Công an đã giao, còn lại là 65 công dân dự bị.