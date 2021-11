Bạn trẻ Sài thành ngắm 'mưa tuyết', check-in không gian huyền ảo đón Giáng sinh sớm

TP - “Xăm tiếng Việt đi” là dự án của anh chàng thợ xăm 8x Nguyễn An (TPHCM) được khởi xướng trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19 vừa qua. “Sau mỗi hình xăm tiếng Việt là một câu chuyện ý nghĩa. Tôi muốn mọi người thấy việc khắc chữ lên da thịt không chỉ mang tính nghệ thuật, mà còn như một cách lưu giữ, gợi nhắc về những kí ức đặc biệt”, An nói.