You Wonder chắp cánh toả sáng cùng tài năng nhí

Chương trình You Wonder Beauty and the Beast do Younique Academy tổ chức đã diễn ra tại sân khấu kịch Hồng Vân, mang đến một đêm nghệ thuật sống động và đầy cảm xúc. Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích, vở nhạc kịch quy tụ hơn 50 học viên từ 4 đến 12 tuổi tham gia biểu diễn múa, nhảy, kịch, dẫn chương trình.

Hành trình nghệ thuật đầu đời đầy cảm hứng Sự kiện được đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, ánh sáng, sân khấu và trang phục. Hơn 300 khán giả đã tham dự và dành nhiều lời khen cho sự tự tin và chuyên nghiệp của các em nhỏ. Vở diễn sẽ được phát sóng trên HTV vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, hứa hẹn lan tỏa tinh thần nghệ thuật đến đông đảo khán giả nhí và phụ huynh. Younique Academy nơi nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật nhí Môi trường đào tạo hiện đại và truyền cảm hứng Younique Academy là một trong những học viện tiên phong tại Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Chương trình học được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với các môn nhảy, múa ba lê, dẫn chương trình, kịch, nhạc cụ và hội họa. Giảng viên chất lượng và sân chơi thực tế Đội ngũ giảng viên của Younique là những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm và am hiểu tâm lý trẻ. Mỗi khóa học kết thúc bằng một chương trình biểu diễn thực tế như You Wonder, giúp bé thể hiện tài năng và phát triển toàn diện từ sớm. P.V