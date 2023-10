Yêu cầu xe buýt 2 tầng gỡ biển quảng cáo ngay trên đường

TPO - Một người dân đi bẫy thú, bất ngờ phát hiện một bộ xương người không đầu trong lùm cây. Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện phần đầu thi thể người cách bộ xương không xa.

TPO - Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ chết người nghi do ngộ độc sữa xảy ra tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè.

TPO - Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Chí Mây (SN 1999, trú tại xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên) và Neàng Chanh Chươnl (SN 2008, trú tại xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản”.