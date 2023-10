Xe khách trùm quảng cáo tiếp tục diễu phố, vượt đèn đỏ tại Hà Nội

Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng xe khách dán kín decal quảng cáo trùm kín thân xe, trong đó có cả gương, kính chiếu hậu... Theo Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia việc này vừa gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị vừa vi phạm thiết kế, hình dáng và màu xe theo đăng kiểm, đăng ký và tiêu chuẩn nhà sản xuất...