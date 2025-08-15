Yamaha Grande: Tiết kiệm xăng nhưng chạy có bốc không?

Trong số ít mẫu xe tay ga trên thị trường áp dụng công nghệ hybrid, Yamaha Grande nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, với người dùng Việt, câu hỏi “xe có bốc khi chạy trong phố?” vẫn là điều được quan tâm.

Ra mắt tại Việt Nam năm 2022, Grande từng được mệnh danh “nữ hoàng tiết kiệm” khi ghi nhận mức tiêu thụ chỉ 1,66 lít/100 km. Con số này có được nhờ hàng loạt công nghệ tiên tiến mà Yamaha tích hợp cho mẫu xe. Thế nhưng, đối với nhiều khách hàng, bên cạnh tiết kiệm xăng, khả năng tăng tốc và sự linh hoạt khi di chuyển ở môi trường đô thị mới là yếu tố then chốt.

Động cơ hybrid – tiết kiệm mà vẫn “bốc”

Điểm khác biệt của Grande so với các đối thủ là khối động cơ BlueCore Hybrid. Dù đã từng xuất hiện trên thế hệ trước, nhưng ở bản mới, động cơ này được tinh chỉnh tối ưu, giúp mức tiêu hao đạt 1,66 lít/100 km, theo công bố của hãng.

Yamaha Grande nổi bật với khối động cơ BlueCore Hybrid 125c125cc

Cấu hình vẫn là xi-lanh đơn 125cc, làm mát bằng không khí, tích hợp phun xăng điện tử và bộ phát điện thông minh. Khi xe bắt đầu tăng tốc từ vị trí đứng yên, mô-tơ điện sẽ hỗ trợ động cơ xăng, giúp xe “vọt” nhẹ ở dải tốc độ ban đầu. Hệ thống này có thể duy trì trợ lực tối đa 3 giây – đủ để xe đạt tốc độ ổn định. Grande còn có chế độ Stop&Start System tự tắt máy khi dừng và khởi động lại nhanh với 2 chế độ thông thường hoặc đường đông, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu.

Trải nghiệm thực tế từ hành trình hơn 150 km từ Cà Mau đến Cần Thơ cho thấy, trong đô thị ở dải 20–50 km/giờ, Grande tăng tốc khá mượt, động cơ êm và ít rung. Ngay cả khi chở thêm người, xe vẫn duy trì được độ bốc nhẹ nhàng, không bị ì như một số mẫu tay ga khác.

Yamaha Grande tăng tốc khá êm ái, ít rung

Trên đường trường, nếu tăng tốc từ từ, Grande dễ dàng đạt 70–90 km/giờ khá êm ái. Tuy nhiên, khi vặn ga đột ngột, tiếng máy “gào” rõ rệt nhưng khả năng bứt tốc chưa thật sự ấn tượng. Điều này tuy làm giảm sự phấn khích với khách nam, nhưng lại giúp nhóm khách hàng nữ – đối tượng chính của Grande – hạn chế những tình huống mất kiểm soát khi vô tình vặn ga mạnh.

Bản cao cấp của Grande còn có phanh ABS cho bánh trước, nâng cao độ an toàn khi đi trên mặt đường trơn trượt. Xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh (Smartkey) với nút xoay định vị tìm xe, mở/tắt khóa điện, mở/khóa cổ xe và mở yên xe tiện lợi.

Thiết kế gọn nhẹ – hợp gu khách nữ

Nhắm đến nhóm khách hàng nữ trẻ, Grande sở hữu kích thước gọn gàng 1.820x685x1.150 mm; độ cao yên 790mm và trọng lượng chỉ 101 kg – phù hợp với phần lớn vóc dáng người Việt.

Ngoại hình xe thanh thoát, nữ tính với nhiều đường cong mềm mại. Phần đầu nổi bật nhờ tấm ốp mặt nạ tích hợp dải LED định vị thẳng đứng; hai yếm đặt xi-nhan hài hòa. Đuôi xe ấn tượng với đèn hậu LED tạo hình kim cương – chi tiết hiếm gặp ở các mẫu tay ga hiện nay.

Xe sở hữu thiết kế gọn nhẹ, hiện đại, tính thực dụng cao

Grande còn ghi điểm ở tính thực dụng: nắp bình xăng đặt trước, hộc chứa đồ kèm cổng sạc. Cốp xe 27 lít kèm đèn LED chiếu sáng đủ chỗ cho 2 mũ bảo hiểm 3/4 và vật dụng cá nhân.

Công nghệ tiện ích

Thay vì đồng hồ cơ, Grande được trang bị màn hình điện tử, có thể kết nối smartphone qua ứng dụng Y-Connect. Nhờ vậy, người dùng có thể theo dõi tình trạng xe, vị trí đỗ, hành trình và nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn ngay trên mặt đồng hồ.

Định vị ở phân khúc cao cấp, Yamaha đầu tư nhiều tính năng và công nghệ cho Grande, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Từ trải nghiệm thực tế, có thể thấy Grande không chỉ nổi bật về mức tiêu thụ nhiên liệu thấp mà còn đảm bảo sự linh hoạt, độ bốc ổn định – đặc biệt khi di chuyển trong phố ở tốc độ dưới 50km/giờ.