Xuân tình nguyện góp sức xây dựng vùng cao Bắc Kạn

TPO - Trong chương trình "Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện năm 2024" tại Bắc Kạn, diễn ra nhiều hoạt động như khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tuyên truyền về pháp luật và trao tặng nguồn lực với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Dịp này, T.Ư Đoàn trao hỗ trợ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm cho thanh niên tỉnh Bắc Kạn với số vốn 500 triệu đồng.

Ngày 19/1, tại xã Kim Hỷ (huyện Na Rì, Bắc Kạn), Ban Thanh niên Công an nhân dân phối hợp Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện năm 2024.

Dự chương trình có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai các đội hình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy học đường; tuyên truyền lưu động pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống pháo nổ. Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” và trao tặng 100 bản đồ Việt Nam.

Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao hỗ trợ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm cho thanh niên tỉnh Bắc Kạn theo kênh của T.Ư Đoàn với số vốn 500 triệu đồng.

Tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng 20 máy tính, 200 suất học bổng tiếng Anh, 60 suất quà, 2.400 chiếc áo đông ấm, 1 tấn gạo; triển khai và ban giao 1 công trình “Sân chơi thiếu nhi”, 2 công trình “Thắp sáng đường quê”; 1 công trình tập luyện thể thao; 3 “Tủ sách thiếu nhi”. Tổng nguồn lực trao tặng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Theo Ban tổ chức, chương trình ý nghĩa này là hoạt động khởi đầu cho năm công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an với chủ đề “Thanh niên Công an nhân dân tình nguyện vì nhân dân phục vụ”.

Qua chương trình, tuổi trẻ công an nhân dân chung tay, góp sức tham gia các phòng trào, hoạt động tình nguyện; tham gia phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững chắc từ cơ sở.