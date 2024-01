Tuổi trẻ Công an Hà Nội tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự trên mạng xã hội

TPO - Thành lập, duy trì vận hành 579 nhóm cộng đồng dân cư cấp xã trên mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự là một trong những dấu ấn, công trình thanh niên nổi bật của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố (CATP) Hà Nội trong năm 2023.

Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội cho biết, năm 2023, tuổi trẻ CATP đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, khắc phục khó khăn, xung kích đi đầu trên mọi mặt trận; nhiều cách làm mới, mô hình hiệu quả thiết thực phục vụ nhân dân đã được các cấp ghi nhận với 18 dấu ấn, công trình tiêu biểu.

Trong đó, công trình thanh niên “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng” của Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội là 1 trong 77 công trình thanh niên tiêu biểu của Tuổi trẻ Công an nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, tuổi trẻ CATP đã duy trì vận hành 579 nhóm cộng đồng dân cư cấp xã trên mạng xã hội với tên gọi chung là “Tôi yêu xã/phường/ thị trấn".

Phối hợp 30 quận, huyện, thị Đoàn của Thủ đô đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn 1.223 quản trị viên của Đoàn cấp huyện, Đoàn Thanh niên Công an cấp huyện, Đoàn cấp xã, Chi đoàn Công an cấp xã tổ chức duy trì vận hành, tương tác hằng ngày. Các bài viết tuyên truyền về pháp luật, an ninh trật tự đã được đăng tải thường xuyên với trên 165.120 bài viết, thu hút hơn 23 triệu lượt xem.

Bên cạnh đó, tiếp tục xung kích, đi đầu, Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh năm 2023 tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.

Chương trình đã hỗ trợ đăng ký cấp căn cước công dân, hộ chiếu; kích hoạt định danh điện tử; cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID; khánh thành Công trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ”; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tặng phát thuốc miễn phí cho 200 gia đình chính sách, người có công, nhân dân nghèo tại Trạm Y tế xã Thanh Lâm; khánh thành 2 công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại Nhà văn hóa Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng và Nhà văn hóa Thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm...

Ngoài ra, Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã chủ trì 1 điểm của chương trình “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ XV năm 2023 do báo Tiền Phong khởi xướng, phát động. Chương trình đã vận động được hơn 300 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu.

Các dấu ấn nổi bật khác của Tuổi trẻ Công an Thủ đô năm 2023 như: Triển khai công trình thanh niên “Hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”; triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác hồ dạy”; nâng cao công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng; triển khai thực hiện công trình thanh niên cấp cơ sở...