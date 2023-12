Tuổi trẻ Công an Thủ đô tổ chức hành trình nghĩa tình biên giới tại Hà Giang

TPO - Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội vừa phối hợp với Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn CATP tổ chức hành trình “Nghĩa tình biên giới” tại tỉnh Hà Giang. Đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục về lý tưởng chính trị, đạo đức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô trong nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2023 - 2028 trong tuổi trẻ Công an nhân dân; tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972- 18/12/2023), 77 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2023), Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội phối hợp với Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn CATP tổ chức Hành trình “Nghĩa tình biên giới” tại tỉnh Hà Giang trong 4 ngày từ 16/12 đến 19/12.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác là Công an huyện Hoàng Su Phì để thực hiện trao tặng 3 bộ máy tính, 32 máy in cho các đội nghiệp vụ và công an các xã để phục vụ công tác chuyên môn.

Đoàn công tác đã thăm nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoàng Su Phì, Công an xã Bản Máy, Công an xã Chiến Phố. Đoàn công tác cũng nghe thông tin về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; kết quả thực hiện các mặt công tác của đơn vị những năm qua; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; đối ngoại biên phòng; tham mưu cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, đoàn công tác đã tặng Công trình “Thắp sáng đường biên”, thi công, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng trên tuyến đường chính (với chiều dài khoảng 1.000m) để tặng người dân địa phương.

Cùng với đó, đoàn hỗ trợ kinh phí, thi công xây dựng mới 1 ngôi nhà đa năng tặng giáo viên, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Bản Máy. Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng trao nhiều áo rét, chăn bông, đệm, máy lọc nước, đồng hồ treo tường, bản đồ Tổ quốc... cho các em nhỏ ở Bản Máy, Chiến Phố.

Theo Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội cho biết, hành trình tình nguyện mùa Đông của tuổi trẻ Công an Thủ đô là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục lý tưởng chính trị, đạo đức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.