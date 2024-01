Thanh niên Công an thi đua tình nguyện vì nhân dân phục vụ

TPO - Ban Thanh niên Công an nhân dân đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Thanh niên Công an tình nguyện vì nhân dân phục vụ” và kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên các mặt công tác.

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 với 6/8 chỉ tiêu đạt và vượt, nhiều công trình phần việc nổi bật.

Gắn với thực hiện chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ CAND tiên phong chuyển đổi số phục vụ công tác Công an”, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên đã triển khai các hoạt động nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số trên các mặt công tác Công an, đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Tuổi trẻ Công an đã tổ chức 16 hoạt động tọa đàm, diễn đàn cung cấp, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số. Đóng góp hơn 37,3 nghìn ý tưởng sáng tạo vào Ngân hàng sáng tạo thanh niên Công an; được hỗ trợ thực hiện hóa 233 ý tưởng, sáng kiến; đăng ký, đảm nhận 342 công trình, phần việc thanh niên.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023. T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất những giải pháp thực hiện chương trình công tác năm 2024, chỉ tiêu giai đoạn 2022-2027. Ban Thanh niên CAND đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Thanh niên Công an tình nguyện vì nhân dân phục vụ” và kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên các mặt công tác.

Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, liên kết trong tình nguyện

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thanh niên CAND trong năm 2023.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu lưu ý, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên CAND tiếp tục quán triệt, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Công an T.Ư. Phát huy cao độ vai trò xung kích của thanh niên Công an trong các lĩnh vực công tác; tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và đăng ký thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, trong đó tập trung vào các công trình, phần việc góp phần ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác Công an. Đa dạng hoá các hoạt động đồng hành với đoàn viên thanh niên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị, trong năm tình nguyện 2024, tuổi trẻ công an tập trung các hoạt động tình nguyện có tính liên kết với thanh niên và nhân dân ở cơ sở, địa bàn; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện; tiếp tục bám sát chương trình hành động của Đoàn; chú trọng công tác cán bộ.

Tuổi trẻ CAND cần phát huy thế mạnh triển khai phong trào, đặc biệt gắn chuyển đổi số với các hoạt động công tác; hoạt động tình nguyện có tính thiết thực, bền vững và có sức lan tỏa để mỗi đoàn viên thanh niên cảm nhận được khi tham gia đóng góp, mong muốn được tham gia", anh Lâm nhấn mạnh.

10 dấu ấn tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an năm 2023 - Đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ CAND khắc ghi Sáu điều Bác dạy” kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên thanh niên CAND - Tổng kết phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023, triển khai phong trào giai đoạn 2023-2028 - Hoạt động tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong tuổi trẻ CAND - Các hoạt động hưởng ứng “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” - Các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị cơ sở và đồng hành cùng thanh niên Công an xã - Các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, phát huy trách nhiệm xã hội của thanh niên Công an - Tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt lực lượng CAND năm 2023 - Cụ thể hóa Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên Công an, giai đoạn 2022-2030 - Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND