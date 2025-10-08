'Xóa sổ' tên gọi Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu

TPO - Sau gần 1 năm chuyển giao bắt buộc về VPBank, Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi sang tên gọi mới.

Từ ngày 8/10, GPBank công bố nhận diện thương hiệu mới với tên thương mại là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng" và màu cam làm tông chủ đạo.

Đây là ngân hàng cuối cùng trong nhóm bốn tổ chức tín dụng chuyển giao bắt buộc hoàn tất việc đổi tên và nhận diện thương hiệu, sau OceanBank, CBBank và DongA Bank.

Trước đó, OceanBank đã đổi tên thành MBV sau khi được chuyển giao về MB; CBBank đổi thành VCBNeo sau khi về Vietcombank; còn DongA Bank đổi tên thành Vikki Bank sau khi được tiếp nhận bởi HDBank.

Trước đó, ngày 17/1, GPBank chính thức chuyển đổi thành ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ.

Bộ nhận diện mới của Ngân hàng GPBank.

Đến tháng 4 năm nay, VPBank bổ nhiệm bà Phạm Thị Nhung - Phó Tổng giám đốc thường trực VPBank - làm Chủ tịch HĐQT GPBank.

Hội đồng quản trị GPBank hiện có 6 thành viên, gồm: Bà Phạm Thị Nhung, bà Lưu Thị Thảo, ông Nguyễn Huy Phách, bà Dương Thị Thu Thùy, bà Nguyễn Phương Nam và ông Nguyễn Quang Trung.

Hiện ngân hàng có hội sở chính và gần 80 chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm trên toàn quốc, cùng đội ngũ hơn 1.400 nhân sự.

Tại Đại hội cổ đông thường niên VPBank tổ chức tháng 4 vừa qua, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết năm 2025 sẽ là năm đầu tiên GPBank có lãi sau nhiều năm thua lỗ. Theo đó, ngân hàng cũng tập trung tái cơ cấu GPBank thông qua xây dựng mô hình kinh doanh, hạ tầng nền tảng; phân bổ nguồn lực để GPBank dần trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh.

Theo ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank, trước khi chuyển giao, GPBank lỗ hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, song năm nay ngân hàng dự kiến đạt lợi nhuận tối thiểu 500 tỷ đồng.