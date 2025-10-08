Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

'Xóa sổ' tên gọi Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau gần 1 năm chuyển giao bắt buộc về VPBank, Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi sang tên gọi mới.

Từ ngày 8/10, GPBank công bố nhận diện thương hiệu mới với tên thương mại là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng" và màu cam làm tông chủ đạo.

Đây là ngân hàng cuối cùng trong nhóm bốn tổ chức tín dụng chuyển giao bắt buộc hoàn tất việc đổi tên và nhận diện thương hiệu, sau OceanBank, CBBank và DongA Bank.

Trước đó, OceanBank đã đổi tên thành MBV sau khi được chuyển giao về MB; CBBank đổi thành VCBNeo sau khi về Vietcombank; còn DongA Bank đổi tên thành Vikki Bank sau khi được tiếp nhận bởi HDBank.

Trước đó, ngày 17/1, GPBank chính thức chuyển đổi thành ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ.

0d.jpg
Bộ nhận diện mới của Ngân hàng GPBank.

Đến tháng 4 năm nay, VPBank bổ nhiệm bà Phạm Thị Nhung - Phó Tổng giám đốc thường trực VPBank - làm Chủ tịch HĐQT GPBank.

Hội đồng quản trị GPBank hiện có 6 thành viên, gồm: Bà Phạm Thị Nhung, bà Lưu Thị Thảo, ông Nguyễn Huy Phách, bà Dương Thị Thu Thùy, bà Nguyễn Phương Nam và ông Nguyễn Quang Trung.

Hiện ngân hàng có hội sở chính và gần 80 chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm trên toàn quốc, cùng đội ngũ hơn 1.400 nhân sự.

Tại Đại hội cổ đông thường niên VPBank tổ chức tháng 4 vừa qua, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết năm 2025 sẽ là năm đầu tiên GPBank có lãi sau nhiều năm thua lỗ. Theo đó, ngân hàng cũng tập trung tái cơ cấu GPBank thông qua xây dựng mô hình kinh doanh, hạ tầng nền tảng; phân bổ nguồn lực để GPBank dần trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh.

Theo ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank, trước khi chuyển giao, GPBank lỗ hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, song năm nay ngân hàng dự kiến đạt lợi nhuận tối thiểu 500 tỷ đồng.

Ngọc Mai
#GPBank #chuyển giao ngân hàng #đổi tên ngân hàng #VPBank #thương hiệu ngân hàng #Kỷ Nguyên Thịnh Vượng #tái cơ cấu ngân hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục