Xi Măng Xuân Thành khẳng định đẳng cấp quốc tế với Tuyên bố Sản phẩm Môi trường - EPD

Nối tiếp chứng nhận Sản phẩm công trình xanh Singapore Green Building Product (SGBP), Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi các sản phẩm xi măng và clinker chính thức đạt Tuyên bố Sản phẩm Môi trường - EPD (Environmental Product Declaration).

Từ nền tảng dây chuyền, công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, thân thiện với môi trường, Xi Măng Xuân Thành đã chủ động tiên phong thực hiện Tuyên bố Sản phẩm Môi trường cho các sản phẩm xi măng và clinker.

Tuyên bố EPD doanh nghiệp đạt được do EPD International AB - Tổ chức quốc tế uy tín, giàu kinh nghiệm triển khai EPD có trụ sở tại Thụy Điển phê duyệt và công bố trên Hệ thống EPD® quốc tế. Tuyên bố độc lập này giúp Xi Măng Xuân Thành minh bạch toàn diện dữ liệu về tác động môi trường theo phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm - LCA (từ khai thác nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển, sử dụng đến loại bỏ) và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14025.

Việc tiên phong đạt được Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững của Xi Măng Xuân Thành. Chứng nhận giúp khách hàng, đối tác có cơ sở dữ liệu khoa học và đáng tin cậy để lựa chọn các giải pháp vật liệu bền vững, hiệu quả hơn cho môi trường, đồng thời giúp Xi Măng Xuân Thành nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tham gia các dự án và công trình xanh đạt chuẩn quốc tế như LEED, BREEAM…

Đặc biệt, “chứng minh thư xanh” này giúp doanh nghiệp chinh phục các thị trường châu Âu - nơi đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, kiểm soát phát thải CO₂ và áp dụng chính sách mua sắm công xanh - Green Public Procurement – GPP (Quá trình các cơ quan công quyền ưu tiên mua các sản phẩm có tác động môi trường ít hơn trong suốt vòng đời của hàng hóa hoặc dịch vụ).

Xi Măng Xuân Thành vươn tầm quốc tế với các sản phẩm xi măng chất lượng cao, phát thải CO₂ thấp

Hiện nay, các sản phẩm xi măng Xuân Thành đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ ở khắp các châu lục trên thế giới. Trong đó, có các thị trường “khó tính” nhất như Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Singapore, Úc, New Zealand… Các sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế như ASTM (Hoa Kỳ), EN (Châu Âu), SS (Singapore), PNS (Philippines), GB (Trung Quốc), AS (Úc) ...

Cùng với chứng nhận Sản phẩm Công trình xanh (SGBP), Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định năng lực sản xuất theo chuẩn mực toàn cầu, tạo nên “đôi cánh” vững chắc để Xi Măng Xuân Thành bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên “xanh”, vươn tầm trở thành biểu tượng của chất lượng, niềm tự hào của ngành xi măng Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.