Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Xi Măng Xuân Thành khẳng định đẳng cấp quốc tế với Tuyên bố Sản phẩm Môi trường - EPD

P.V

Nối tiếp chứng nhận Sản phẩm công trình xanh Singapore Green Building Product (SGBP), Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi các sản phẩm xi măng và clinker chính thức đạt Tuyên bố Sản phẩm Môi trường - EPD (Environmental Product Declaration).

web-ebp.jpg
Xi Măng Xuân Thành khẳng định đẳng cấp quốc tế với Tuyên bố EPD

Từ nền tảng dây chuyền, công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, thân thiện với môi trường, Xi Măng Xuân Thành đã chủ động tiên phong thực hiện Tuyên bố Sản phẩm Môi trường cho các sản phẩm xi măng và clinker.

Tuyên bố EPD doanh nghiệp đạt được do EPD International AB - Tổ chức quốc tế uy tín, giàu kinh nghiệm triển khai EPD có trụ sở tại Thụy Điển phê duyệt và công bố trên Hệ thống EPD® quốc tế. Tuyên bố độc lập này giúp Xi Măng Xuân Thành minh bạch toàn diện dữ liệu về tác động môi trường theo phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm - LCA (từ khai thác nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển, sử dụng đến loại bỏ) và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14025.

Việc tiên phong đạt được Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững của Xi Măng Xuân Thành. Chứng nhận giúp khách hàng, đối tác có cơ sở dữ liệu khoa học và đáng tin cậy để lựa chọn các giải pháp vật liệu bền vững, hiệu quả hơn cho môi trường, đồng thời giúp Xi Măng Xuân Thành nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tham gia các dự án và công trình xanh đạt chuẩn quốc tế như LEED, BREEAM…

Đặc biệt, “chứng minh thư xanh” này giúp doanh nghiệp chinh phục các thị trường châu Âu - nơi đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, kiểm soát phát thải CO₂ và áp dụng chính sách mua sắm công xanh - Green Public Procurement – GPP (Quá trình các cơ quan công quyền ưu tiên mua các sản phẩm có tác động môi trường ít hơn trong suốt vòng đời của hàng hóa hoặc dịch vụ).

10.jpg
Xi Măng Xuân Thành vươn tầm quốc tế với các sản phẩm xi măng chất lượng cao, phát thải CO₂ thấp

Hiện nay, các sản phẩm xi măng Xuân Thành đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ ở khắp các châu lục trên thế giới. Trong đó, có các thị trường “khó tính” nhất như Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Singapore, Úc, New Zealand… Các sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế như ASTM (Hoa Kỳ), EN (Châu Âu), SS (Singapore), PNS (Philippines), GB (Trung Quốc), AS (Úc) ...

Cùng với chứng nhận Sản phẩm Công trình xanh (SGBP), Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định năng lực sản xuất theo chuẩn mực toàn cầu, tạo nên “đôi cánh” vững chắc để Xi Măng Xuân Thành bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên “xanh”, vươn tầm trở thành biểu tượng của chất lượng, niềm tự hào của ngành xi măng Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.

P.V
#Xi Măng Xuân Thành #EPD #sản phẩm môi trường #bền vững

Cùng chuyên mục