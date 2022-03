Xét xử cựu giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 160 tỷ đồng: Luật sư đưa tình tiết mới

TPO - Cơ quan điều tra đánh giá, do tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, ông Trần Văn Nam cùng nhóm cựu cán bộ tỉnh Bình Dương dễ dàng bỏ qua kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước…để thay thế bằng những ‘luật lệ’ bất thành văn nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

TPO - Chiều nay (15/3), đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam vừa phát hiện vụ vận chuyển, buôn bán lậu thuốc hỗ trợ COVID-19 với số lượng lớn.

TPO - Ngày 15/3, theo Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Hiệp Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một tài xế có hành vi chống người thi hành công vụ.