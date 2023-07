TPO - Xem trực tiếp nữ Hàn Quốc vs nữ Morocco trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 11h30 ngày 30/7.

Thông tin trước trận đấu nữ Hàn Quốc vs nữ Morocco

Cùng ra quân thất bại, tuyển nữ Hàn Quốc và tuyển nữ Morocco buộc phải thắng trong trận đấu hôm nay để nuôi hy vọng đi tiếp. Về lý thuyết, Hàn Quốc được đánh giá cao hơn hẳn đại diện châu Phi. Họ đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn Morocco đến 55 bậc.

Trận thua tuyển nữ Đức cho thấy Morocco có trình độ chuyên môn khá thấp. Khác với những đội bóng châu Phi đang gây sốc ở World Cup nữ 2023 là Nigeria và Nam Phi, Morocco thiếu các ngôi sao tạo ra đột biến. Điểm mạnh đáng kể duy nhất của họ là nền tảng thể lực sung mãn. Tuy nhiên, kỹ thuật chơi bóng ở mức trung bình khiến các cô gái Morocco không thể cầm bóng tổ chức tấn công.

Tuyển nữ Hàn Quốc không cùng đẳng cấp với Đức, nhưng họ sở hữu kỹ thuật căn bản tốt. Các cô gái đến từ xứ sở Kim chi cũng có thể lực và tốc độ khá ổn. Cho dù thua Colombia 0-2, nhưng họ không lép vế quá nhiều.

Trước đối thủ yếu như Morocco, tuyển nữ Hàn Quốc có thể phô diễn tài năng và tìm kiếm chiến thắng, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Ở hướng ngược lại, Morocco cũng giống như một số tân binh khác ở World Cup nữ 2023, hoàn toàn không có cơ hội lọt vào vòng 1/8. Họ sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, nhưng khó tránh khỏi thất bại tiếp theo.

Xem trực tiếp nữ Hàn Quốc vs nữ Morocco trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Các đơn vị này đồng ý phân phối bản quyền cho một loạt kênh truyền hình, đảm bảo giúp người hâm mộ có thể xem trực tiếp trọn vẹn 64 trận đấu tại Australia và New Zealand.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Hàn Quốc vs nữ Morocco trên Truyền hình Quốc hội thông qua các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Hàn Quốc vs nữ Morocco (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/