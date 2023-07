Nhận định nữ Na Uy vs nữ Philippines, 14h00 ngày 30/7: Cửa hẹp khó lách

TPO - Nhận định bóng đá nữ Na Uy vs nữ Philippines, World Cup nữ 2023 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. ĐT nữ Na Uy đang đứng trước cánh cửa rất hẹp. Đội bóng từng vô địch World Cup 1995 rất có thể sẽ bị loại ngay từ vòng bảng sau trận đấu hôm nay.

Nhận định trước trận đấu nữ Na Uy vs nữ Philippines

Sau hai lượt trận, có thể nói bảng A mang lại nhiều kịch tính và hấp dẫn nhất, khi đội bóng nào vẫn cũng còn cơ hội đi tiếp, dù có là Na Uy đang đứng cuối cùng với chỉ 1 điểm.

Việc các đội thắng lẫn nhau mang đến một kịch bản hấp dẫn ở lượt trận cuối. Mà ở đó, nếu New Zealand hạ Thụy Sĩ ở trận đấu cùng giờ thì Na Uy sẽ chỉ vào vòng trong nếu đánh bại Philippines với chênh lệch ít nhất 2 bàn so với khoảng cách về tỷ số mà New Zealand tạo ra trước Thụy Sĩ.

Nếu New Zealand thắng 1-0, Na Uy phải thắng 3-0, nếu New Zealand thắng 2-0, Na Uy phải đánh bại Philippines 4-0... Còn một khi Thụy Sĩ hạ New Zealand, cơ hội của Na Uy sẽ lớn hơn vì họ chỉ cần thắng mà không cần quan tâm đến số bàn thắng ghi được.

Nhìn chung thì Na Uy vẫn phải đánh bại Philippines đậm nhất có thể. Đây là mục tiêu không dễ dàng nếu nhìn vào những gì đại diện Đông Nam Á đã làm được. Họ sở hữu tất cả những yếu tố quan trọng để tạo nên một đội bóng nữ phòng ngự khó chịu, là thể hình, thể lực và sự gắn kết.

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Na Uy vs nữ Philippines

Nhờ thể hình thể lực tốt, đội bóng này đã kiên cường chống đỡ những pha tấn công từ New Zealand cũng như Thụy Sĩ. Sự ăn khớp giữa các vị trí cũng giúp họ bọc lót rất tốt cho nhau. Không cần quá kĩ thuật, không cần mẫu cầu thủ rê dắt tốt, Philippines đang vận hành như một khối thống nhất, khó xuyên phá.

Và điều đó sẽ là trở ngại rất lớn đối với Na Uy. Bản thân họ cũng không có phong độ tốt trong thời gian qua với 6 lần ra sân gần nhất chỉ hòa và thua. Đó là phong độ tệ nhất của Na Uy trong 10 năm qua.

Thành tích gần đây của Na Uy ở đấu trường Cúp thế giới cũng là không tốt. Từ chỗ vô địch cách đây gần 3 thập kỷ, bóng đá Na Uy thực sự đã sa sút. Năm 2011 họ không vượt qua vòng bảng, năm 2015 là bị loại từ vòng 1/8 và lần gần nhất là vào tới tứ kết.

Tất cả đặt lên vai họ một áp lực cực lớn. Và có lẽ, họ cần thêm những khoảnh khắc ngôi sao để có thể vượt qua đối thủ khó nhằn Philippines vào chiều nay.

Đội hình dự kiến nữ Na Uy vs nữ Philippines Nữ Na Uy: Mikalsen; Bjelde, Mjelde, Harviken, Hansen; Maanum, Risa, Reiten; Eikeland, Roman Haug, Haavi. Nữ Philippines: Davies-McDaniel; Long, Cowart, Beard; Barker, Quezada, Sawicki, Eggesvik, Dador Harrison; Bolden, Guillou. Dự đoán tỷ số: nữ Na Uy 1-0 nữ Philippines