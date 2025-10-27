Xe xanh lên ngôi, VinFast Evo Grand Lite chiếm trọn cảm tình của học sinh và phụ huynh

Thiết kế trẻ trung, vận hành bền bỉ cùng tầm di chuyển lên đến 198 km cho mỗi lần sạc, Evo Grand Lite - dòng xe máy điện mới của VinFast là lựa chọn lý tưởng, đáp ứng tốt mọi nhu cầu di chuyển hàng ngày của học sinh, sinh viên.

Học sinh mê “xanh và sành”

Thị trường xe dành cho học sinh - sinh viên đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Xu hướng “xanh hóa” giao thông khiến những mẫu xe xăng giá rẻ dần mất chỗ đứng bởi chi phí vận hành cao và các quy định khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Ngược lại, xe máy điện nổi lên như lựa chọn tối ưu: vừa tiết kiệm, an toàn, vừa thân thiện với môi trường.

Nổi bật trong làn sóng này, VinFast Evo Grand Lite nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi ra mắt 2 tháng trước. Mẫu xe điện mới của thương hiệu Việt có giá niêm yết chỉ 18 triệu đồng (đã bao gồm 1 pin và sạc). Điểm đặc biệt là người dùng có thể lắp thêm 1 pin phụ 2,4 kWh. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt sạc – thay pin và di chuyển tối đa tới 198 km cho mỗi lần sạc đầy. Sự kết hợp giữa kiểu dáng hiện đại, tính tiện dụng và tầm hoạt động ấn tượng giúp Evo Grand Lite nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của cả phụ huynh lẫn học sinh ngay từ khi ra mắt.

“Các quy định về khí thải ngày càng nghiêm ngặt nên ngay từ đầu mình đã xác định sẽ chọn xe điện cho con gái, vừa tránh phiền toái sau này vừa giúp con hình thành thói quen sống xanh, quan tâm đến môi trường. Đúng lúc này thì VinFast ra mắt Evo Grand Lite, thế là chốt luôn vì cả mẹ lẫn con đều ưng ý”, chị Ngọc Quỳnh (Hà Nội), có con gái vừa vào lớp 10 chia sẻ.

Chị Quỳnh kể, con gái chị đặc biệt thích ngoại hình khác biệt và thời trang của xe. Không đi theo lối thiết kế cũ, Evo Grand Lite nổi bật với đường bo tròn mềm mại, liền mạch từ đầu đến đuôi xe, mang lại vẻ thanh thoát và trẻ trung. Đặc biệt, xe sở hữu bảng màu đa dạng, trong đó có những gam màu lần đầu xuất hiện trên thị trường xe điện như xanh oliu, vàng cát, đem đến lựa chọn độc đáo cho giới trẻ.

“Cốp xe rộng tới 35 lít, con có thể thoải mái cất mũ bảo hiểm, áo mưa hay cả cặp sách. Xe lại có kích thước gọn gàng, trọng lượng nhẹ, yên vừa tầm nên rất linh hoạt, dễ điều khiển. Đi học mỗi ngày hoàn toàn phù hợp”, chị Quỳnh nói thêm.

Phụ huynh yên tâm vì an toàn và tiết kiệm

Bên cạnh thiết kế, những giá trị về vận hành, trang bị và khả năng tiết kiệm cũng giúp Evo Grand Lite dễ dàng chiếm trọn cảm tình của các bậc phụ huynh.

Cũng vừa sắm Evo Grand Lite cho con trai, anh Đinh Hòa (Hà Nội) đánh giá đây là mẫu xe “đáng tiền” nhất trong phân khúc. Anh cho biết, xe sở hữu công suất tối đa 1.900 W và được giới hạn tốc độ ở mức 48 km/h, nên không cần giấy phép lái xe, rất phù hợp với lứa tuổi học sinh.

“Lái thử xe ở đại lý, tôi thấy lướt khá êm, dễ sử dụng hơn so với các dòng xe xăng 50 cc từng xem. Khung gầm cũng chắc chắn”, anh Hòa nhận định.

Bên cạnh khả năng vận hành ấn tượng, anh Đinh Hòa cho rằng Evo Grand Lite còn vượt trội về trang bị an toàn so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá. Mẫu xe này đạt chuẩn chống nước IP67, cho phép di chuyển an toàn, ổn định ngay cả khi đường phố ngập mưa. Hệ thống phanh đĩa trước tăng độ bám đường và rút ngắn quãng phanh, đảm bảo an toàn cho người lái.

“Xét những gì Evo Grand Lite mang lại thì mức giá thực sự quá ‘mềm’. Các mẫu xe xăng hay xe điện cho học sinh hiện nay cũng quanh tầm giá của Evo Grand Lite, thậm chí cao hơn, mà trang bị an toàn thì sơ sài, kiểu dáng lại thô”, anh Hòa chia sẻ.

Vị phụ huynh cũng phân tích thêm, mua xe Evo Grand Lite vào thời điểm này, anh còn nhận được hàng loạt những ưu đãi lớn, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

Đầu tiên, với chính sách miễn phí sạc tại các trạm sạc công cộng của V-Green từ nay tới hết tháng 5/2027, gia đình anh gần như “nhẹ gánh”, không phải lo tới chi phí vận hành cho xe trong khoảng 1,5 năm tới.

Tiếp theo, khách hàng sẽ được VinFast hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ. Nếu chọn trả góp, anh chỉ cần chi trả trước 10% giá xe, còn lại 80% có thể được vay trả góp thông qua ngân hàng. Như vậy, các phụ huynh như anh Hòa có thể mua xe cho con chỉ với khoảng dưới 2 triệu đồng trả trước. Đây được đánh giá là chính sách rất thiết thực, giúp các mẫu xe máy điện trở nên dễ tiếp cận hơn cho khách hàng.

Không chỉ tối ưu chi phí, Evo Grand Lite còn được hưởng chế độ bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin LFP, gấp nhiều lần tiêu chuẩn của các dòng xe máy tay ga có giá cao hơn nhiều lần trên thị trường.

“Xe thương hiệu lớn, lại tiết kiệm chi phí sở hữu lẫn vận hành. Trong phân khúc xe học đường, chọn Evo Grand Lite thực sự là quyết định ‘được lợi đủ đường’”, anh Hòa khẳng định.