Xe Minh Dũng cung cấp dịch cho thuê xe 29 chỗ chuyên nghiệp

Thuê xe 29 chỗ là nhu cầu rất phổ biến, nhất là ở những thành phố phát triển, chính vì nhu cầu thịnh hành đó mà chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc Xe Minh Dũng chuyên cho thuê xe 29 chỗ chuyên nghiệp tại TPHCM

Vì sao nói Xe Minh Dũng là đơn vị cho thuê xe 29 chỗ chuyên nghiệp?

Hiện nay trên thị trường cho thuê xe du lịch có rất nhiều đơn vị đang cung cấp dịch vụ, nhưng nhìn chung đại đa số các công ty cho thuê xe đều cung cấp rất nhiều loại xe. Điều khác biệt của Xe Minh Dũng là chỉ cung cấp duy nhất vào phân khúc xe 29 chỗ. Thay vì cung cấp nhiều dòng xe khác nhau họ chỉ chuyên tâm duy nhất vào một dòng xe 29 chỗ

Với sự tập trung cung cấp duy nhất một dòng xe 29 chỗ, sẽ giúp Xe Minh Dũng am hiểu về dòng xe 29 chỗ này, từ việc lựa chọn các mẫu xe phù hợp nhất đến việc bảo trì, bảo dưỡng và tối ưu sự chuyên nghiệp mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chính sự am hiểu này đã tạo nên một dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn so với việc cung cấp nhiều dòng xe, bởi thế nên chúng tôi muốn nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của Xe Minh Dũng khi cung cấp dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ.

Xe Minh Dũng cho thuê xe 29 chỗ có nhiều loại xe không?

Đến thời điểm hiện tại 06/2025 Xe Minh Dũng đang sở hữu với 80 đầu xe các loại chủ yếu tập trung vào các dòng xe thịnh hành và phổ biến nhất với đa dạng thương hiệu, điều này giúp khách hàng của họ có thêm nhiều sự lựa chọn khi có nhu cầu thuê xe. Dưới đây là cụ thể các dòng xe đang được họ cho thuê.

● Hyundai Global

● Thaco Evergreen TB87S 2025

● Samco Felix 2024

Tất cả các dòng xe này đều được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, ghế ngả êm ái, đầy đủ tiện nghi. Đồng thời họ còn có hệ thống xe liên kết với các đơn vị cho thuê xe có uy tín cao như Xe Thanh Hùng, Xe 24h để khi khách hàng có nhu cầu đổi xe lớn hơn hoặc cần xe nhỏ hơn họ vẫn có thể đáp ứng tốt nhất cho khách hàng một cách trơn tru, miễn phí hoàn toàn thể hiện sự quan tâm, đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.

Các dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ của Xe Minh Dũng

Bằng nhiều năm kinh nghiệm nên họ luôn hiểu rằng mỗi nhu cầu của khách hàng đều khác nhau, do đó họ đã tạo ra nhiều dịch vụ, mỗi dịch vụ đều được đào tạo chuyên sâu cho tài xế. Dưới đây là các dịch vụ đang được họ cung cấp

● Cho thuê xe 29 chỗ tham quan du lịch như cho thuê xe đi Mũi Né, Nha Trang, Đà Lạt....

● Cho thuê xe 29 chỗ đón tiễn sân bay

● Cho thuê xe 29 chỗ theo tháng phục vụ nhu cầu đưa đón nhân viên, công nhân đi làm, đưa đón học sinh theo tháng

● Cho thuê xe đi tỉnh

● Cho thuê xe theo yêu cầu của khách hàng

Giá cho thuê xe 29 chỗ cạnh tranh

Khi khách hàng chọn dịch vụ của Xe Minh Dũng sẽ được công khai minh bạch, trong chính sách báo giá, thể hiện rõ ràng tất cả các điều khoản công khai, không có việc phát sinh thêm chi phí. Chính những yếu tố này mà đã có rất nhiều khách hàng đã cảm thấy hài lòng khi chọn lựa dịch vụ cho thuê xe Minh Dũng

Ngoài bảng giá công khai trên trang web chính thức của họ https://chothuexe29.com/, Xe Minh Dũng còn có nhiều chương trình giảm giá cho khách hàng thân thuộc khi thuê xe nhiều lần, hỗ trợ giảm giá cho các đoàn học sinh sinh viên, các đoàn công tác nhân đạo như từ thiện, cứu trợ …. Xe Minh dũng luôn đồng hành và có chính sách giá tốt nhất.

Bạn có thể dễ dàng tham khảo bảng giá chi tiết của họ để nắm được chi phí tốt nhất cho chuyến đi như chi phí liên quan (xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe) và các khoản chưa bao gồm (thuế VAT, phí bến bãi phát sinh ngoài lộ trình), để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi của mình tại website của Xe Minh Dũng https://chothuexe29.com/

Lý do bạn nên chọn thuê xe 29 chỗ tại Xe Minh Dũng

Có rất nhiều lý do để khách hàng luôn chọn lựa dịch vụ của Xe Minh Dũng ngoài sự chuyên nghiệp, đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, còn nhiều lý do khác để bạn luôn chọn thuê xe Minh Dũng như

Họ có nhiều loại xe để bạn chọn lựa, cung cấp đa dạng các dịch vụ khác nhau, giá cả cạnh tranh, đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, đội ngũ chăm sóc khách hàng, tư vấn nhiệt tình, người quản lý luôn chú trọng đặt những quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu để hướng đến một dịch vụ tốt nhất, đáng tin cậy nhất mà bất kỳ một khách hàng nào khi cần thuê xe đều mong muốn mình sẽ nhận được những ưu điểm đó từ đơn vị cho thuê xe.

Chính vì những ưu điểm nổi bật trên mà Xe Minh Dũng luôn nhận được nhiều quan tâm của khách hàng trong suốt thời gian quan và chúng tôi cũng tin rằng bằng những ưu điểm đó của Xe Minh Dũng bạn cũng sẽ luôn chọn lựa họ

Thông tin Xe Minh Dũng

● Địa chỉ: 28A đường số 21, Phường 10, Quận 6, TpHCM

● Email: Minhdungcon68@gmail.com

● Hotline/ Zalo/ Viber: 0982.666.206

● Website: https://chothuexe29.com/