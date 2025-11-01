Xe điện POWELLDD tăng trưởng 'thần tốc' tại Việt Nam: Ra mắt 3 mẫu xe mới và cán mốc 20 cửa hàng trên toàn quốc

Năm 2025, thị trường xe máy điện, xe đạp điện Việt Nam – vốn đã là thị trường lớn thứ ba thế giới – tiếp tục sôi động hơn bao giờ hết với màn "chào sân" đầy ấn tượng của POWELLDD.

Thương hiệu xe điện toàn cầu thuộc Tập đoàn AIMA (AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD) không chỉ tung ra cùng lúc 3 mẫu xe chiến lược mà còn "Thần Tốc" mở rộng hệ thống với hơn 20 cửa hàng Brandshop, báo hiệu một cuộc đua thị phần quyết liệt sắp tới.

Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng ưa chuộng phương tiện xanh và thông minh, sự xuất hiện của POWELLDD được xem là một làn gió mới, mang đến những lựa chọn chất lượng với "bệ phóng" vững chắc từ tập đoàn mẹ danh tiếng.

Bảo chứng từ "Gã Khổng Lồ" xe điện hai bánh hàng đầu thế giới

POWELLDD là thương hiệu xe điện toàn cầu được phát triển bởi Tập đoàn AIMA (AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD) – một cái tên không hề xa lạ trên trường quốc tế. Được thành lập từ năm 1999, Tập đoàn AIMA đã khẳng định vị thế dẫn đầu khi có mặt tại hơn 60 quốc gia và sở hữu 11 nhà máy sản xuất quy mô lớn, trong đó có cả nhà máy tại Việt Nam và Indonesia.

Tháng 6/2021, Tập đoàn AIMA đã chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải.Đặc biệt, tính đến ngày 31/3/2025, tổng doanh số của tập đoàn đã chạm mốc 90 triệu xe bán ra trên toàn cầu. Con số khổng lồ này đã được công ty tư vấn quốc tế Frost & Sullivan chứng nhận là "Thương hiệu xe điện hai bánh hàng đầu thế giới". Đây chính là nền tảng vững chắc để POWELLDD đầu tư mạnh mẽ và mở rộng nhanh chóng tại thị trường Việt Nam.

Bộ ba sản phẩm chiến lược – "Tấn công" đa dạng phân khúc khách hàng

Không ra mắt nhỏ giọt, POWELLDD lựa chọn cách tiếp cận thị trường đầy mạnh mẽ bằng việc tung ra bộ ba sản phẩm phủ sóng nhiều phân khúc khác nhau, tất cả đều mang đậm dấu ấn "Thiết kế phong cách châu Âu":

• WESPAN PRO – Đẳng cấp và Sang trọng: Hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự thanh lịch và tinh tế, WESPAN PRO sở hữu động cơ 800W mạnh mẽ, hệ thống phanh đĩa kép an toàn và thiết kế đậm chất châu Âu. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một chiếc xe điện thời trang để di chuyển trong đô thị.

• POWELLDD SHINE – Mẫu xe Hottrend 2025: Mang cảm hứng từ phong cách thiết kế Ý kinh điển, SHINE là mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với học sinh, sinh viên và giới trẻ năng động. Xe được trang bị động cơ 500W bền bỉ, cho quãng đường di chuyển ấn tượng lên đến 60km, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại hàng ngày.

• POWELLDD SWEETEA – Tiện lợi và Tiết kiệm: Đây được định vị là dòng xe cạnh tranh chủ đạo trong giai đoạn 2025-2026. Với thiết kế nhỏ gọn, thân thiện, ghế đôi tiện lợi và giỏ đồ rộng rãi, SWEETEA là giải pháp di chuyển tối ưu hướng tới đối tượng khách hàng nội trợ gia đình, học sinh và người lớn tuổi. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ bùng nổ doanh số nhờ chiến lược giá cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc.

Thần tốc mở rộng hệ thống Brandshop trên cả nước

Chiến lược của POWELLDD không chỉ dừng lại ở sản phẩm mà còn tập trung mạnh vào trải nghiệm khách hàng. Minh chứng rõ nét là việc thương hiệu đã nhanh chóng khai trương và đưa vào hoạt động hơn 20 cửa hàng Brandshop (Cửa hàng chuyên doanh) đạt chuẩn trên toàn quốc.

Hệ thống cửa hàng này đã có mặt tại các tỉnh thành trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Dương,..., đảm bảo người dùng có thể dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, đồng bộ theo tiêu chuẩn của một thương hiệu quốc tế.

Với chiến lược bài bản, sự hậu thuẫn từ tập đoàn hàng đầu thế giới, dải sản phẩm đa dạng và hệ thống phân phối được đầu tư nghiêm túc, POWELLDD đang cho thấy tham vọng lớn và tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Chắc chắn, đây sẽ là cái tên khuấy đảo thị trường xe máy điện Việt Nam trong thời gian tới.