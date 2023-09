Xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm Quốc gia

TPO - Ngày 12/9/2023, tại Hà Nội, Học viện CSND đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Đội ngũ giảng viên hùng hậu

Trong diễn văn tại Lễ khai giảng, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND đã đánh giá cao sự quan tâm và chỉ đạo hết sức cận kề của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an. Ông cũng thể hiện lòng biết ơn đến sự hỗ trợ và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng, cũng như sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện CSND trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ và yêu cầu chính trị đề ra trong năm học trước, từ đó đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng.

Học viện đã thực hiện thành công công tác tuyển sinh và tốt nghiệp cho các khóa học và hệ học khác nhau. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an và Kỳ thi tuyển sinh văn bằng 2 tuyển mới theo Đề án của Bộ Công an đã được thực hiện một cách an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Học viện cũng đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã, Cảnh sát khu vực, và các khóa tập huấn về công tác nghiệp vụ vận hành quản trị, khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, cũng như tập huấn về Đề án 06 của Chính phủ tại các đơn vị, địa phương. Tất cả những công việc này đã góp phần nâng cao trình độ và kỹ năng của cán bộ và chiến sĩ để họ có thể thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ Công an một cách hiệu quả.

Học viện đã cũng tích cực xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng, đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết về lãnh đạo công tác ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số tại Học viện trong giai đoạn 2022-2025, với hướng đến năm 2030. Điều này đã bao gồm việc ban hành Bộ chỉ số chuyển đổi số để nâng cao chất lượng đào tạo và chuyên môn hóa trong quá trình quản lý.

Ngoài ra, giảng viên của Học viện đã chủ động nghiên cứu và cải tiến nội dung và phương pháp dạy học, đã dành hơn 260.000 giờ giảng và sản xuất 153 bài giảng xuất sắc cấp Học viện và cấp Khoa. Họ cũng đã đạt nhiều thành tích cao tại các cuộc thi dạy giỏi, đóng góp vào phong trào thi đua dạy tốt và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Học viện.

Hiện nay, Học viện CSND có đội ngũ cán bộ và giảng viên hàng đầu trong các trường CAND, với 2 Giáo sư, 38 Phó Giáo sư, 226 Tiến sĩ, 547 Thạc sĩ, 145 Giảng viên chính và 250 Giảng viên. Học viện đã đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ và chiến sĩ CAND trong bối cảnh hiện tại.

Giành nhiều giải thưởng cao quý

Học viện CSND cũng chú trọng đến hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Học viện đã có 2 cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ và Phái bộ ở Nam Sudan, và nhiều đồng chí khác đã đủ điều kiện để tham gia vào hoạt động này trong tương lai. Đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện đã đạt giải cao trong nhiều cuộc thi và hội thi, bao gồm cả việc giành Giải Nhất toàn đoàn Cuộc thi tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, Giải A tại Liên hoan tuyên truyền và giới thiệu sách cùng với Giải Nhất toàn đoàn Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII năm 2023. Ngoài ra, Học viện đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng tại Thế vận hội Cảnh sát và cứu hỏa 2023 tổ chức tại Canada, và 2 giải Nhất tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc tế dành cho sinh viên do Học viện Volgograd, Bộ Nội vụ Liên bang Nga tổ chức.

Nhờ những nỗ lực và thành tựu xuất sắc trong năm học 2022-2023, Học viện CSND đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì từ Chủ tịch nước. Bộ Công an cũng đã đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cùng với nhiều danh hiệu và phần thưởng khác, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao từ Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với những thành tựu xuất sắc của Học viện trong sứ mạng giáo dục và đào tạo cho Ngành Công an và đất nước.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng đã tự hào truyền thống vẻ vang của Học viện CSND, một đơn vị đã hai lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông nhấn mạnh, những thành tựu trong năm học vừa qua đã đặt nền móng vững chắc cho cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện CSND, giúp họ tự tin bước vào năm học mới.

Theo Giám đốc Học viện CSND, các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo sẽ bao gồm tuân theo Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND đến năm 2030" để xây dựng lực lượng CAND mạnh mẽ, chính quy, và hiện đại. Học viện cũng sẽ rà soát và sắp xếp đội ngũ cán bộ và giảng viên theo quy định của Bộ Công an về Khung danh mục vị trí việc làm. Đồng thời, họ sẽ tập trung vào việc đào tạo, bồi dưỡng, và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng ngoại ngữ và tin học cho đội ngũ cán bộ và giảng viên, đặc biệt là trong môi trường quốc tế.

Học viện cũng đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đối ngoại và hợp tác quốc tế, cùng với việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Học viện CSND sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, triển khai chương trình chuyển đổi số và góp phần xây dựng trường đại học số, thể hiện sự uy tín và vị thế của Học viện trong khu vực và trên thế giới.