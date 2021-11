Học viện CSND khai giảng năm học mới và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND cho biết, Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam được Học viện tổ chức nhằm giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo” và tri ân các thế hệ nhà giáo đã cống hiến sức lực, trí tuệ vì sự nghiệp giáo dục – đào tạo của ngành Công an nói chung và của Học viện CSND nói riêng.

Năm học 2020-2021 vừa qua diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi cả nước và trên toàn thế giới phải đối mặt với đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác giáo dục đào tạo.

Trong công tác giáo dục đào tạo, Học viện CSND là trường Công an nhân dân đầu tiên triển khai đào tạo trực tuyến “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”. Phong trào dạy giỏi của Nhà trường tiếp tục diễn ra sôi nổi với gần 60 bài dạy giỏi cấp học viện. Tính đến thời điểm hiện tại, Học viện có 5 giáo sư, 34 phó giáo sư, 210 tiến sĩ, 500 thạc sĩ, 166 giảng viên chính và 204 giảng viên.

Học viện CSND hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, chủ động, tích cực triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo nhiều biện pháp ứng phó với đại dịch, kịp thời chi viện 300 học viên tăng cường hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Ninh tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, chi viện 650 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và Long An trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại phía Nam.

Với những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, học viên và những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong năm học 2020-2021, Học viện CSND vinh dự lần thứ ba liên tiếp được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; tổng kết 40 năm đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, Học viện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 4 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương chúc mừng những thành tích Đảng bộ, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên của Học viện CSND đã đạt được trong năm 2020-2021.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhất trí với chương trình nhiệm vụ công tác năm học mới đã đề ra, đồng thời thay mặt Đảng ủy công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh một số nội dung như: Ban Giám đốc Học viện cần tập trung khẩn trương có biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đào tạo và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”… Phấn đấu xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm Quốc gia, cơ sở giáo dục được xếp hạng 100 trường đại học tốt nhất của ASEAN…