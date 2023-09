Xác minh thông tin người nhà tố cáo bác sĩ bệnh viện Việt Đức sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi

TPO - Ngày 15/9, đại diện Bệnh viện Việt Đức xác nhận công an đã vào cuộc điều tra vụ việc một học viên tại bệnh viện này bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi trong quá trình chụp X quang.

Tối 13/9, một tài khoản trên mạng xã hội đã phát trực tiếp cảnh người đàn ông xưng là người thân của bệnh nhân nữ 16 tuổi tố cáo nhân viên trong phòng chụp X quang số 103 tại Bệnh viện Việt Đức xâm hại “vùng kín” người bệnh.

Chiều 15/9, đại diện Bệnh viện Việt Đức đã có phản hồi. Đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời thông tin thêm, người bị tố cáo là học viên tại bệnh viện, không phải là kỹ thuật viên, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo khoa Chẩn đoán hình ảnh họp để làm rõ sự việc này. Hiện học viên bị tố cáo đã về quê sau khi gửi đơn tường trình với lãnh đạo.

Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo phòng Quản trị chuẩn bị, thu thập đầy đủ thông tin, giấy tờ liên quan để gửi nộp công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xác minh làm rõ vụ việc. Được biết công an đã mời gia đình bệnh nhân làm việc. Bệnh viện đang chờ đợi kết quả xác minh của công an. Về vai trò của học viên tại phòng khám, đại diện bệnh viện cho biết trong phòng chụp X-quang thường có 3 người gồm kỹ thuật viên (thực hiện việc bấm máy chụp sau tấm kính chì), học viên hỗ trợ bệnh nhân và bệnh nhân.

Trước đó tối 13/9, một tài khoản trên mạng xã hội đã phát trực tiếp cảnh người đàn ông xưng là người thân của bệnh nhân nữ 16 tuổi tố cáo bác sĩ Bệnh viện Việt Đức xâm hại bệnh nhân nữ 16 tuổi. Cô gái này bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại phòng chụp X quang, học viên tên B. đã xâm hại “vùng kín” bệnh nhân 1 lần, đến lần thứ 2 thì bệnh nhân đạp ra nhưng nhân viên này vẫn có hành động khiếm nhã.

Người đàn ông trong clip xưng là bố của nữ bệnh nhân cho biết cô gái đã chụp lại hình ảnh học viên kia.