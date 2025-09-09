Xã Đại Thanh: Đổi mới tư duy - Khởi động hành trình chuyển mình thực chất

“Không có tổ chức nào có thể phát triển nếu tư duy không đổi mới. Với chính quyền cơ sở, sự đổi mới ấy càng phải bắt đầu từ mỗi cá nhân trong bộ máy hành chính.” - Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh nói.

Tư duy cũ – điểm nghẽn của một chính quyền phục vụ

Khi mô hình chính quyền hai cấp được triển khai sâu rộng, xã Đại Thanh đã nhanh chóng nhìn nhận lại vai trò và trách nhiệm của mình - không còn là đơn vị trung gian xử lý thủ tục hành chính đơn thuần, mà là tuyến đầu kết nối trực tiếp giữa Nhà nước và người dân. Trong vai trò ấy, từng quy trình, từng lời nói của cán bộ Xã đều tác động trực tiếp đến trải nghiệm và cảm nhận của người dân đối với chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, để cụ thể hóa các giải pháp trong Nghị quyết số 57-NQ/TW “Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” tại địa phương, Xã không thể tiếp tục dựa vào tư duy hành chính kiểu cũ - nơi mọi quyết định đều dè dặt, máy móc hoặc mang tâm lý “tránh rủi ro”, “đẩy việc lên trên”. Cái cần thay đổi trước tiên không phải là phần mềm hay công nghệ, mà chính là cách nghĩ, cách tiếp cận và cách phục vụ.

Đổi mới tư duy được cụ thể hóa qua ba yếu tố trực tiếp nhất với người dân: biểu mẫu hành chính phải rõ ràng, thân thiện; cách giao tiếp phải thể hiện sự tôn trọng, minh bạch và đồng hành; quy trình giải quyết công việc phải linh hoạt, đúng thẩm quyền và mang tính chủ động cao. Đây là ba trụ cột “chạm dân” - nơi người dân cảm nhận rõ nhất tinh thần phục vụ của chính quyền.

Song, để ba trụ cột ấy duy trì bền vững, xã Đại Thanh xác định cần thêm hai lớp nền tảng: Tư duy và văn hóa công vụ - cán bộ phải thực sự thay đổi cách nhìn, coi người dân là trung tâm, là “khách hàng công”, từ đó duy trì thái độ phục vụ một cách tự giác và lâu dài. Hệ thống giám sát và công nghệ hỗ trợ - công cụ minh bạch hóa và theo dõi tiến độ, giúp các cải tiến không trượt ngược về lối làm cũ, đồng thời bảo đảm mọi quy trình đều được thực thi đúng cam kết.

Chính sự kết hợp giữa “3 trụ cột trực diện và 2 lớp nền tảng” bền vững này đang mở ra một lộ trình đổi mới thực chất cho xã Đại Thanh - một chính quyền không chỉ “làm đúng” mà còn làm nhanh, làm gọn và làm hài lòng Nhân dân.

Cán bộ công chức Văn hóa xã hội hỗ trợ Người cao tuổi kê khai hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội

Đổi mới tư duy – không phải hô hào mà là hành động có định hướng

Thay vì chờ đợi những chỉ đạo từ cấp trên, xã Đại Thanh đã chủ động tìm kiếm nguồn lực đồng hành để bắt đầu từ chính mình. Điểm nhấn trong quá trình đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW “Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” vào thực tiễn này là việc cán bộ công chức dám nhìn lại công việc hằng ngày: nhận diện điều gì còn trì trệ và điều gì có thể thay đổi ngay mà không cần thêm bất kỳ ngân sách hay chỉ đạo nào.

Từ những trao đổi thẳng thắn, Xã đã xác định rõ các nhóm việc ưu tiên: Rà soát và tinh giản biểu mẫu hành chính để người dân dễ tiếp cận; Chuẩn hóa phong cách giao tiếp công vụ theo hướng rõ ràng, tôn trọng và chủ động; Phân quyền, phân trách nhiệm cụ thể để hạn chế tình trạng né tránh hoặc đùn đẩy và đưa “tư duy hiệu suất” vào sinh hoạt chuyên môn - nhấn mạnh không chỉ làm đúng mà còn phải làm nhanh, gọn và làm hài lòng.

Những cải tiến này không dừng ở các giải pháp ngắn hạn, mà được gắn kết với xây dựng văn hóa công vụ trách nhiệm, nơi mỗi cán bộ ý thức rõ vai trò phục vụ của mình, đồng thời được củng cố bằng hệ thống giám sát và công nghệ hỗ trợ để minh bạch hóa, theo dõi tiến độ và duy trì bền vững kết quả.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh phát biểu trong buổi chia sẻ chuyên đề “Thay đổi để thích ứng” do TCT Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức

Đáng chú ý, trong hành trình chuyển đổi ấy, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã hiện diện như một người bạn đồng hành chiến lược. Không chỉ hỗ trợ về mặt tổ chức, Bưu điện còn mang đến góc nhìn thực tiễn và tinh thần phục vụ, góp phần khẳng định rõ định hướng lâu dài: trở thành “cánh tay nối dài của chính quyền trong việc phục vụ Nhân dân.”

Dự kiến trong thời gian tới, sự phối hợp này sẽ tiếp tục mở rộng có hiệu quả ở nhiều lĩnh vực thiết thực như: hỗ trợ chính quyền Xã trong cải cách hành chính công; đồng hành truyền thông, quảng bá sản phẩm làng nghề (giúp người dân tiếp cận kênh truyền thông, livestream, bán hàng online); cũng như triển khai sâu rộng hơn các dịch vụ an sinh xã hội, tiêu biểu là bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lãnh đạo tiên phong – Tập thể chuyển động

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND Xã nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chờ phần mềm hay công nghệ mới để thay đổi cách làm. Từng cán bộ, từng công chức cần thay đổi tư duy, bắt đầu từ điều nhỏ nhất - đó chính là nền tảng để toàn bộ hệ thống chuyển mình.”

Tuyên bố ấy không dừng ở lời kêu gọi mà đã được cụ thể hóa thành cam kết hành động: Ban lãnh đạo xã trực tiếp theo sát tiến trình thực hiện, tháo gỡ vướng mắc cho từng bộ phận và ghi nhận kịp thời những sáng kiến đổi mới từ cơ sở. Những đề xuất hiệu quả không chỉ được khuyến khích mà còn trở thành tiêu chí thi đua nội bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh phát biểu trong hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ I xã Đại Thanh giai đoạn 2025-2030

Ở Đại Thanh, đổi mới tư duy không khởi đầu từ những hội nghị trang trọng, mà bắt đầu từ sự gương mẫu của người đứng đầu, từ sự chủ động của từng đơn vị và từ những việc nhỏ được làm đúng cách. Mỗi biểu mẫu được chỉnh sửa gọn gàng hơn, mỗi quy trình được rà soát minh bạch hơn, mỗi cán bộ biết “nghĩ lại - làm lại” với tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc và với nhân dân. Từng hành động nhỏ ấy, khi cộng hưởng lại, đã trở thành dấu hiệu rõ rệt cho một chính quyền xã đang trưởng thành - gần dân, sát dân và phục vụ hiệu quả hơn.

Ông Phạm Văn Ngát - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thanh thông qua các Tờ trình của UBND tại kỳ họp chuyên đề HĐND xã

Định hướng từ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Sự chuyển mình ấy cũng phù hợp với định hướng chiến lược được Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh nhiệm kỳ 2025–2030 đề ra. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu: nâng cao chất lượng, năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền theo phương châm “5 rõ, 1 xuyên suốt” (Rõ việc - Rõ người - Rõ tiến độ - Rõ kết quả - Rõ giám sát và Một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt).

Đi liền với đó là ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi khâu quản lý, điều hành, tiếp tục nâng cao chỉ số SIPAS; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý Nhà nước; thực hiện nghiêm tiếp dân, giải quyết đơn thư, đối thoại và xử lý kịp thời các kiến nghị của Nhân dân. Đại hội cũng xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ công chức giỏi nghiệp vụ, gương mẫu, kỷ cương, kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, gắn với đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng phát huy năng lực và khuyến khích sáng tạo.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đại Thanh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Mục tiêu đến năm 2030: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật và xã hội theo hướng đô thị văn minh.

Định hướng đến năm 2035: xây dựng xã Đại Thanh trở thành một xã giàu đẹp - văn minh - hiện đại, phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.