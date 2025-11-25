X-BDC lên ngôi vô địch VBC 2025 – Biểu tượng mới của bản lĩnh và khát vọng vươn tầm

Lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY, X-BDC đã tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành đội bóng miền Trung đầu tiên lên ngôi vô địch.

Sau hành trình thi đấu đầy cảm xúc với chuỗi toàn thắng 7/7 trận, đội bóng đến từ Đà Nẵng đã xuất sắc “phục thù” thành công trước Hustle Hòa Bình trong trận tái hiện chung kết DBC 2025 đầy kịch tính. Chiến thắng này là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của X-BDC, và còn cho thấy sự phát triển đồng đều và chiều sâu của bóng rổ Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

X-BDC ăn mừng chức vô địch ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Đội hình của X-BDC là sự kết hợp hoàn hảo giữa bản lĩnh, kinh nghiệm và khát vọng. Bộ đôi Andre McPhail II và Dominique Tham đóng vai trò then chốt trong thành công của đội. McPhail – trung phong người Mỹ – nổi bật với khả năng phòng thủ ổn định và thống trị bảng rổ (trung bình 18 rebounds mỗi trận), là chốt chặn đáng tin cậy trong cả công lẫn thủ. Trong khi đó, Việt kiều Mỹ Dominique Tham thể hiện đẳng cấp của một cầu thủ từng chinh chiến ở cả trong và ngoài nước, với phong cách thi đấu mạnh mẽ, phòng ngự rát và dứt điểm chính xác. Anh ghi dấu ấn rực rỡ trong trận chung kết với double-double 35 điểm và 20 rebounds, qua đó được vinh danh Final MVP của VBC 2025.

Ngoại binh Andre McPhail II với những pha bắt bóng bật bảng chắc chắn, mang về nhiều cơ hội thứ hai để ghi điểm cho X-BDC.

Sức mạnh của Dominique Tham khi tấn công vào khu vực bảng rổ không thể bị cản phá.

Bên cạnh những ngôi sao ngoại binh, các nội binh của X-BDC cũng khẳng định đẳng cấp của bóng rổ Việt. Võ Huy Hoàn – được ban chuyên môn bình chọn là Nội binh xuất sắc nhất VBC 2025 – duy trì hiệu suất ghi trung bình 14.6 điểm mỗi trận, nổi bật với khả năng ném 3 điểm chính xác và phong độ bùng nổ (cao nhất 21 điểm trong trận gặp 3F Galaxy by Rekommend AI).

Trong khi đó, Huỳnh Vĩnh Quang, một trong những hậu vệ hàng đầu Việt Nam, tiếp tục thể hiện phong cách thi đấu thông minh, tốc độ và lắt léo, đặc biệt hiệu quả trong những thời khắc quyết định. Cùng với các cầu thủ chuyên nghiệp khác, như Nguyễn Thành Đạt và Sơn Minh Tâm, X-BDC quy tụ một đội hình đồng đều, kết hợp hài hòa giữa sức mạnh, kỹ thuật và chiến thuật – nền tảng cho chức vô địch xứng đáng.

Võ Huy Hoàn trong một pha đối đầu với Việt Kiều Michael Soy của Ba Đình.

Sự lên ngôi của X-BDC không chỉ là thành quả của một tập thể kiên cường, mà còn phản ánh rõ tinh thần cạnh tranh và khát vọng vươn tầm – những thông điệp mà VNPAY, Nhà tài trợ Danh xưng chính của VBC 2025, mong muốn lan tỏa thông qua giải đấu.

Đại diện của VNPAY cho biết: “Chúng tôi không chỉ đồng hành cùng một giải bóng rổ, mà còn lan tỏa tinh thần cạnh tranh, gắn kết và khát vọng vươn tầm – những giá trị tương đồng với cộng đồng thể thao Việt Nam.” Với vai trò tiên phong trong lĩnh vực thanh toán số, VNPAY mang đến trải nghiệm tiện ích hiện đại cho người hâm mộ và góp phần thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa của thể thao Việt Nam.

Song hành cùng VNPAY, Công ty Cổ phần New Sports – đơn vị tổ chức giải đấu – tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc phát triển hệ sinh thái thể thao bền vững và chuyên nghiệp, nơi công nghệ, thể thao và cộng đồng giao thoa để tạo ra giá trị mới. Từ việc nâng cao chất lượng tổ chức, tối ưu trải nghiệm khán giả đến xây dựng hình ảnh các giải đấu mang tầm khu vực, sự kết hợp giữa New Sports và VNPAY đang mở ra một hướng đi mới cho bóng rổ Việt Nam – hiện đại, năng động và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết.

Với chức vô địch của X-BDC, VBC 2025 khép lại một mùa giải trọn vẹn và đánh dấu bước tiến mới cho bóng rổ Việt Nam – nơi khát vọng, công nghệ và tinh thần gắn kết tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa thể thao nước nhà phát triển bền vững.