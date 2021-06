Vũng Tàu giãn cách xã hội 129 gia đình theo Chỉ thị 16

TPO - Toàn bộ tổ 12 và 13 thuộc ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với 129 gia đình, khoảng 500 nhân khẩu.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký Quyết định số 68/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ tổ 12 và 13 thuộc ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền để phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thời gian cách ly từ 16h ngày 29/6 cho đến khi có quyết định tiếp theo. Phạm vi cách ly gồm 129 gia đình, khoảng 500 nhân khẩu. Yêu cầu cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố. Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao UBND huyện Long Điền chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Giao thông Vận tải và đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 toàn bộ tổ 12 và 13 thuộc ấp Phước Tân và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động các chốt liên ngành kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện vào/ra trên địa bàn tỉnh để thực hiện phòng chống dịch bệnh.

Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND huyện Long Điền tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly bảo đảm đúng quy định của pháp luật và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến chiều 29/6, huyện Long Điền đã truy vết được 64 trường hợp F1, trong đó 51 trường hợp đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn Minh Đạm. Các trường hợp còn lại đã trở về, hoặc đi đến các địa phương khác. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền đã thông báo đến các địa phương có liên quan để phối hợp truy vết và đưa những người này vào khu cách ly tập trung.

Hiện nay, huyện Long Điền đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3. Lực lượng chức năng huyện cũng đã tiêu độc, khử khuẩn các khu vực phong tỏa, các địa điểm có liên quan đến F0 và tiếp tục mở rộng khử khuẩn các khu vực lân cận. Đối với một số học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT sinh sống trong khu vực bị phong tỏa, địa phương đang thống kê và sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh Bình Thuận.

Huyện Long Điền cũng đã thành lập 4 tổ phục vụ an ninh, y tế, hậu cần cho lực lượng chức năng và người dân trong khu vực phong tỏa; tổ chức thu gom rác thải trong khu phong tỏa theo quy trình thu gom rác thải lây nhiễm. Các lực lượng đoàn thể, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được huy động để tham gia vào công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân, người làm nhiệm vụ trong khu vực phong tỏa.

Ngoài ra, huyện Long Điền còn tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động của tàu thuyền đánh cá, đặc biệt là giám sát chặt chẽ hoạt động các thuyền viên; yêu cầu các chủ tàu phải khai báo y tế thường xuyên cho thuyền viên trên tàu; tổ chức xét nghiệm COVID-19 toàn bộ thuyền viên đánh bắt xa bờ khi họ cập bến. Đồng thời, lưu ý các phương án quản lý chặt chẽ hoạt động của các chợ, bến xe, bến tàu; tổ chức quy trình 1 chiều ra vào chợ để kiểm soát y tế.