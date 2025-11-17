Sạt lở vùi xe khách, 22 người thương vong: Đội cứu hộ phải đi bộ ven rừng tìm đường cứu nạn

TPO - Thời điểm xảy ra sạt lở trời mưa lớn, điểm sạt lở lại nằm giữa vị trí 2 điểm sạt lở bao tại Km43 và Km47 khiến phương tiện và các lực lượng cứu nạn, cứu hộ không thể tiếp cận được hiện trường, phải đi bộ ven theo rừng tìm cách tiếp cận.

Lực lượng chức năng tìm cách đưa nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Sáng 17/11, theo báo cáo nhanh của Đội CSGT đường bộ, Phòng PC08 Công an tỉnh Khánh Hòa, vào khoảng 22h30 ngày 16/11, đơn vị nhận được tin báo từ Công an xã Nam Khánh Vĩnh.

Theo báo cáo, tại Km45 đường Quốc lộ 27C, thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, xe ô tô khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531.14 đang lưu thông trên đường Quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang. Khi đến Km45 thì bất ngờ bị đá tảng lớn và đất cát từ trên núi rơi xuống khiến xe bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ Phòng PC08 Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường tổ chức phân luồng, chốt chặn giao thông và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người bị nạn.

Thời điểm xảy ra sạt lở trời mưa lớn, điểm sạt lở lại nằm giữa vị trí 2 điểm sạt lở bao tại Km43 và Km47 khiến phương tiện và các lực lượng cứu nạn, cứu hộ không thể tiếp cận được hiện trường, phải đi bộ ven theo rừng rất khó khăn.

Đến khoảng 0 giờ ngày 17/11, lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở. Ban đầu xác định hậu quả: 6 người chết tại chỗ, trong đó 4 người đã đưa đến nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 2 người hiện tại đang còn mắc kẹt trong xe tại hiện trường. Sáu nạn nhân này chưa xác định được lai lịch.

Ngoài ra, có 16 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Xe ô tô khách hư hỏng.

Hiện tại Đội CSGT đường bộ đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để đưa 2 tử thi ra khỏi xe bị mắc kẹt, bảo vệ hiện trường, phân luồng chốt chặn giao thông.